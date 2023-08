El Ayuntamiento de Galende licitará en 2024 los cámpines del Lago de Sanabria

El alcalde de Galende, José Manuel Chimeno Lois, ha replicado a Ahora Decide por las críticas del cierre de los cámpines del Lago que "en ningún momento va a permitir la presión de nadie para solucionar los problemas del municipio. Ni de la Junta de Castilla y León, ni de la Diputación y por supuesto de ningún partido". Sí prevé tener concluidos todos los trámites administrativos de cara a su adjudicación en 2024.

En un comunicado el regidor de Galende, precisa que "admitimos sugerencias, consejos, ayudas, trabajos, colaboración, pero nunca vamos a permitir la presión para hacer las cosas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Si otros lo hubiesen tenido tan claro nunca se habría llegado a esta situación".

El abandono, la desidia y la dejadez han llevado a los dos cámpines del municipio de Galende a la imposibilidad de poder proceder a su apertura en este año 2023.

Desde la reciente toma de posesión "hemos mantenido reuniones con los máximos dirigentes de todas las administraciones para solicitar ayuda, y de todos la esperamos", apostilla el regidor, que recuerda que los cámpines son de titularidad municipal, son del Ayuntamiento de Galende.

Chimeno trasladó la responsabilidad a "quienes han gobernado estos últimos años y permitido al adjudicatario y concesionario de ambos cámpines la apertura de ellos sin realizar el pago del canon anual correspondiente. Con esa irresponsabilidad y dejar de hacer hemos llegado hasta aquí. Lo que venga después será cosa nuestra". Para tranquilidad de Ahora Decide, el alcalde señala que "desde el Ayuntamiento de Galende ya se está trabajando en los nuevos pliegos de condiciones para llevar a cabo en tiempo y forma la licitación de El Folgoso y el Peña Gullón. No necesitamos que nos presionen para ello".

El acalde añade que "he visitado e inspeccionado varias veces durante estos pocos días de mandato las instalaciones de ambos. En breve se va a proceder a la limpieza del Peña Gullón. Hoy es un lugar lleno de escobas vegetales, arbustos, matorral y maleza. Lleva cerrado siete años y sin producir beneficio alguno al Ayuntamiento".

El Folgoso, por fin, tiene ya la acometida eléctrica y el contrato con la empresa suministradora a nombre del Ayuntamiento. Es posible comenzar a realizar arreglos y mejoras en las instalaciones. "Tengo que recordar que en Turismo y a efectos legales, los cámpines del Ayuntamiento de Galende no figuran en sitio alguno. Perdieron todo tipo de licencias. No se contemplan en las guías turísticas al efecto", subraya el alcalde de Galende. Chimeno sostiene que "es cierto que de todo esto tuvieron culpa los responsables municipales anteriores y el propio adjudicatario de la concesión de explotación. Pero no es menos cierto que desde los propios campistas y acampados, conocedores de que la situación empeoraba año tras año y no se hacía nada por arreglar los desperfectos y mejorar unas instalaciones cada vez más caducas, estropeadas y envejecidas, también se permitió".

El alcalde censura que "era una forma de tener allí, al pie del Lago, una parcela para el disfrute de Sanabria durante todo el año. A un módico precio tenían la posibilidad de ser prácticamente dueños y señores de un lugar privilegiado, pero año tras año en decadencia". Chimeno añade "esto no lo digo yo, que me ha tocado dar solución a una situación complicada. Me lo dicen varios de los que ya han retirado sus caravanas y otros que están pendientes de una nueva y próxima apertura. Reconocen que se les dejó ir demasiado lejos pese a la evidencia de que las instalaciones y los servicios a prestar empeoraban año tras año. Se permitió, y no sabemos el cómo y el porqué, que el bar y el restaurante se cerraran. Se permitió tener un supermercado inservible. El abandono fue total".

Chimeno concluye que "en pocos días que llevamos dirigiendo el Ayuntamiento hemos hecho todo lo posible y hasta lo imposible por poder llevar a cabo una apertura mínimamente digna El Folgoso".