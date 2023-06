PSOE y Vox pactan en este pueblo de Zamora: La socialista Leticia Ferrero, nueva alcaldesa

La manida frase de "la política hace extraños compañeros de cama" está al día en los municipios pequeños, donde muy a menudo por encima de las siglas están las afinidades personales o las cuestiones prácticas que afectan a la vida de los vecinos del pueblo. En Moreruela de Tábara han unido fuerzas dos partidos tan distintos como Vox y PSOE para entregar el bastón de mando a Leticia Ferrero Rodríguez, la candidata de los socialistas, que quedaron en segunda posición el 28M por detrás de la lista del Partido Popular, encabezada por Aurelio Román Díez.

El alcaldable del PP contó con los tres votos de su propio grupo político y Leticia Ferrero Rodríguez con los tres del PSOE y el del único edil de Vox, José Luis Prieto Pernía, que habló brevemente para explicar que "ha sido una decisión difícil" pero los socialistas son "quienes más nos vais a apoyar contra las placas".

En Moreruela de Tábara la opinión pública está dividida porque se pretende sembrar de placas fotovoltaicas una enorme parte del término municipal, y también el de Pozuelo, con un macroparque que se ha troceado en siete proyectos de menos de 50 MW. Es el tema que más preocupa en este momento al concejal de Vox, algo que comparte con la nueva alcaldesa.

Leticia Ferrero asegura en declaraciones a este diario que este es el primer tema que abordará la semana que viene. Para los socialistas de Moreruela de Tábara, "respetamos que cada uno haga con su parcela lo que quiera, pero no estamos de acuerdo con que se expropie el terreno a los propietarios que no quieren poner paneles". Además, desde el Ayuntamiento procurarán "dar toda la información existente" a vecinos y propietarios para "que no se engañe a la gente, y sepan lo que de verdad les están ofreciendo por sus terrenos para que tomen la decisión libremente, sin engaños ni presiones de nadie".

Normalidad democrática

El primer pleno del mandato 2023-2027 transcurrió con normalidad democrática. La flamante alcaldesa fue ovacionada por el público al concluir la votación y el primero en darle la enhorabuena y estrechar su mano fue el candidato del Partido Popular, Aurelio Román.

Santiago González, que no concurrió a las elecciones, deja la política tras 11 años en la Alcaldía

Acto seguido, Leticia Ferrero recibió el bastón de mando de manos del alcalde saliente, Santiago González –también del PP–, que lucía en la cara la sonrisa de quien se siente aliviado por dejar el Ayuntamiento después de 11 años de trabajo municipal. Las primeras palabras de la nueva alcaldesa sirvieron para agradecer el apoyo "de todos los que nos habéis votado, y también al concejal de Vox, que nos ha apoyado para hacer lo mejor por nuestro pueblo".

El salón de plenos del Ayuntamiento de Moreruela de Tábara estaba lleno de partidarios de Leticia Ferrero, que destacaban la "valía", la "bondad" y las "ganas de trabajar" de la joven alcaldesa. También acudieron a dar su apoyo moral a Leticia Ferrero otros socialistas de la comarca como el alcalde de Tábara, Antonio Juárez, o la concejala de la villa tabaresa Francisca Gutiérrez. Las felicitaciones se extendían al padre de la regidora, Manuel Ferrero, visiblemente emocionado y lleno de orgullo.

No se sabe si el edil de Vox entrará a formar parte de la Junta de Gobierno Local. La alcaldesa afirma que, en principio, su intención es gobernar "contando con la opinión de los siete concejales".