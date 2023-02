Nueva concentración para reclamar una sanidad digna en la comarca de Sayago. Y van 77.

La mala noticia es que la Zona Básica de Salud de Sayago tiene un médico menos, tras la jubilación de una de las doctoras que atendía varios pueblos: Fariza, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Tudera y Palazuelo.

"Los médicos de equipo, además de acumular el trabajo de la atención a los pacientes de estos pueblos, tienen que hacer las guardias que correspondieran a la profesional que falta. Lo que resta días a las consultas ordinarias, por el descanso posterior a una noche de atención continuada" se ha denunciado en la concentración de esta mañana en Bermillo de Sayago.

"Por si fuera poco, a lo largo de esta primavera se resolverá el concurso de médicos en la comunidad de Castilla y León, con lo que podremos encontrarnos con más profesionales que salen de la zona básica" ha proclamado la portavoz de la plataforma, Prudencia Garrote, en una fría mañana en Sayago.

"Es fundamental que se apliquen medidas que generen en los profesionales sanitarios de atención primaria, hospitalaria y de urgencias un interés en trabajar en áreas poco pobladas" demanda la Plataforma por la Sanidad en Sayago.

Reivindicaciones

1. Exigimos que se cubran todas las plazas de médicos del centro de salud de Bermillo. Quedan 5 plazas de médicos libres.

2. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas.

La vida de un sayagués tiene el mismo valor que la de un habitante de cualquier ciudad. Tienen que escucharnos y atendernos. No vamos al médico por pasar el tiempo.

3. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos.

Los horarios tienen que estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos. El no tener expuesto el horario da lugar a un descontrol y a una incertidumbre que no merecemos los pacientes.

4. Exigimos también que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo. Es un sistema muy complicado para las personas mayores.

Las personas concentradas en Bermillo de Sayago han apelado a la sanidad pública como un derecho de los españoles, recogido en la Constitución de 1978.

"Por ser menos personas en los pueblos, no podemos tener menos derechos, no somos ciudadanos de segunda, no somos números. La despoblación se combate manteniendo los servicios públicos en primer lugar. La falta de servicios lleva a más despoblación y al desastre humano, económico y medioambiental de las comarcas".

Además han vuelto a tener un reconocimiento hacia el personal sanitario, que "merece todo nuestro apoyo, reconocimiento y respeto. Las plantillas tienen que estar dotadas de personal suficiente y adecuadamente organizadas para conseguir un servicio digno".