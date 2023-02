"Todas las tecnologías que se van a presentar en Fitecu estarán centradas en mejorar la vida de las personas"

El próximo jueves, 23 de febrero, se inaugura en Villardeciervos la I Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu), que hasta el sábado 25 tratará las últimas tendencias tecnológicas de este sector, reuniendo a profesionales y expertos de todo el mundo. La feria está organizada por el clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI) y por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León que dirige la zamorana Isabel Blanco Llamas.

–¿Qué es el citado clúster y para qué trabaja?

–El clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente agrupa a las administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León tiene un peso muy importante, agrupa a empresas, a universidades, y de lo que se trata es de investigar, de colaborar, de buscar soluciones tecnológicas para poder ayudar a la vida independiente de las personas mayores o de las personas con discapacidad. A mi me gusta definirlo como una unión de conocimientos. 50 entidades, empresas y centros de investigación unen en este clúster para desarrollar nuevos productos, por supuesto, con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

–Entre los ponentes hay expertos del sector que llegan de distintos países.

–Cuando empezamos a organizar esta feria de innovación tecnológica en Castilla y León el presidente Mañueco dijo que quería que tuviera, además de repercusión a nivel nacional, repercusión a nivel internacional, que vinieran referentes de lo último que se está haciendo a nivel mundial ahora mismo en los campos más innovadores como puedan ser la inteligencia artificial o la robótica. Pero siempre teniendo en cuenta un perfil humanizado, es decir, la tecnología no viene a sustituir a nadie, viene a facilitar la vida de las personas, a complementar el trabajo de los cuidadores y sobre todo a permitir que las personas cuidadas puedan desarrollar su proyecto de vida, ya sea en su domicilio o en centros residenciales, como ellos elijan. En este sentido, se ha contado con los mejores referentes en diferentes sectores, entre ellos un referente de Castilla y León en materia de robótica como es Juan Manuel Corchado, de la Universidad de Salamanca, pero también un profesor del Instituto Tecnológico de Osaka, en Japón, como es Kenji Matsui, o un científico del Instituto de Rehabilitación de Chicago, José Luis Pons. También va a estar presente el Ministerio y la propia Junta de Castilla y León para explicar cuál es el modelo de cuidados que tenemos y el modelo de cuidados que vamos a ir implantando.

–Es decir, una feria tecnológica pero muy centrada en las personas y sus necesidades.

–Por supuesto, en el modelo que queremos implantar la tecnología tiene siempre un enfoque humano, porque al final para lo que tiene que servir esta tecnología es para atender a las personas y que todas las innovaciones se utilicen para mejorar su calidad de vida. Todo lo que se va a presentar estos días en Villardeciervos, todos los prototipos, aparte de ser innovadores tienen que ser siempre en beneficio de de las personas. Nos propusimos en la Consejería de Familia implantar el modelo de Atención a la Dependencia 5.0, que igualmente supone aplicar esas nuevas tecnologías a lo que las personas necesitan. Un ejemplo la teleasistencia avanzada, que ya la estamos implantando en Castilla y León, pero otra de las novedades que se van a explicar en la feria es el ser capaces de detectar la caída de una persona con sensores, o a través de las ondas de la propia red WiFi. Se van a presentar exoesqueletos, cuatro tipos de robots diferentes, gafas virtuales, nuevas apps, pero siempre todo aplicado a ayudar a las personas.

–¿Por qué se eligió Villardeciervos como sede de Fitecu?

–El compromiso era hacer la feria en la provincia de Zamora. Lo más fácil hubiera sido organizarlo en Zamora capital, pero Castilla y León es una comunidad tan dispersa que de los más de 5.000 municipios que hay en Castilla y León solamente 15 tienen más de 20.000 habitantes, la mayor parte de nuestra población vive en el mundo rural y por eso pensamos que era importante el llevar esta feria a donde luego hay que prestar los servicios, que es a nuestro mundo rural. Evidentemente, la feria tiene una doble vertiente, es una feria destinada al ámbito profesional, para que las personas que se dedican a investigar interactúen entre ellas y vean la aplicación de esas nuevas tecnologías en el territorio, pero también tiene el objetivo de concienciar sobre la despoblación y la importancia de llevar estos servicios a pueblos tan pequeñitos como Villardeciervos. Cuando nos pusimos a pensar en un pueblo, en un lugar del mundo rural, tuvo peso el que la Sierra de la Culebra ha sido una de las zonas más afectadas por los incendios en el verano pasado y esto en el fondo es también una inyección económica para toda la comarca y una ayuda a su proyección internacional. Una de las principales actividades económicas de la zona, aunque no la única, es el turismo, y la feria también servirá para promocionar esta comarca de Zamora.

–¿Cuántas personas calculan que van a pasar estos días por Villardeciervos?

–Tenemos a unas 350 personas alojadas, no solo en Villardeciervos, sino en todos los pueblos de alrededor. Los establecimientos hoteleros tienen colgado el cartel de completo desde hace tiempo. Pero, además, de forma paralela a la feria se ha elaborado un amplio programa con visitas al Centro de Interpretación de la Miel, al Centro del Lobo, con visitas guiadas por Villardeciervos y por Puebla de Sanabria, todo para que la gente que viene a la feria conozca también este el entorno rural, para que conozcan los productos locales, con degustaciones ofrecidas por cocineros de la tierra como Gloria, de El Empalme.

–¿Ha sido un reto organizar algo de estas dimensiones en un municipio de 400 habitantes y a 80 kilómetros de Zamora?

–Desde luego, pero creemos que la zona se lo merecía, que donde tienen que mostrarse estos servicios es donde se van a aplicar, que es en el medio rural, pero también queremos enseñar a la gente que viene de fuera cómo Castilla y León está aplicando ya las nuevas tecnologías en pueblos pequeñitos. En este sentido se han programado visitas a hogares domotizados en Villardeciervos y en Boya para mostrar cómo es el día a día de las personas que están en nuestro programa y utilizan la teleasistencia avanzada, tienen sensores instalados en sus hogares y gracias a esta tecnología han podido quedarse en sus pueblos.

–Además de mejorar la calidad de vida de las personas que reciben los cuidados, ¿estas nuevas tecnologías pueden ser una oportunidad para generar riqueza y empleo en Zamora y en nuestros pueblos?

–Totalmente, con la ventaja, además de que el sector de los cuidados genera un empleo que no se deslocaliza, porque se tiene que ejercer en el propio territorio donde están las personas atendidas. Los programas Atención en Red y otros que estamos desarrollando en Zamora con la FUndación Personas y con la Fundación Intras generan por cada 100 personas atendidas más de 60 puestos de trabajo. A veces es difícil conseguir gente que quiera trabajar en el sector de los cuidados y es una línea en la que tenemos que incidir, formando a las personas y encontrando nuevos nichos para que la gente quiera venir a trabajar de esto.

–Parece que a Zamora todo lo nuevo llega siempre tarde, pero está hablando de tecnologías de última generación que se van a utilizar o ya se están utilizando en los pueblos más pequeños de la provincia.

–Ese es el objetivo principal. Demostrar que lo estamos haciendo, que se puede hacer, pero que además lo tenemos que hacer. Ya le digo, la teleasistencia avanzada, por ejemplo ya se está implantando. El nuevo contrato, de 40 millones de euros para para tres años, empezó en el 1 de enero hay 42.000 usuarios en Castilla y León. Mi objetivo es llegar a los 50.000 en 2025. Que no piense la gente que va a tener un robot permanentemente en su casa, pero sí ir adaptando los domicilios con tecnologías que les ayuden a quedarse en su hogar, a pedir una cita médica por ellos, por ejemplo, o a que si la nevera una mañana no se abre sus cuidadores lo sepan y sepan que ha habido un problema. Muchas veces son equipamientos relativamente sencillos que facilitan muchísimo la vida de los mayores, y no solo de los mayores, porque cuando hablamos del sector de los cuidados hablamos también de personas más jóvenes que tienen grado de dependencia y de niños que tienen discapacidad, o de atención temprana.