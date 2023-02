Castilla y León ultima la recopilación de datos para la confección de un censo de poblaciones de lobos en el noroeste de España, que se elaborará en común con Galicia, Asturias y Cantabria.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicaba ayer que las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95% de las poblaciones de lobo que hay en España enviarán dicho informe a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, ya que la presidenta Ursula von der Leyen pidió a la Eurocámara que identifique cuáles son los problemas de convivencia entre los grandes carnívoros y la actividad humana en zonas rurales de Europa.

Los datos del censo, en las cuatro comunidades, vendrían a contradecir el informe sexenal enviado por el Gobierno de España a Bruselas, que hablaba de un estado de conservación desfavorable del lobo ibérico, con poblaciones en regresión.

“Las manadas van en crecimiento constante, es algo que conoce todo el mundo en los pueblos, pero cuando se habla desde la moqueta en La Castellana no se conocen las cosas”, aseveró el consejero en Villafáfila.

También se pronunció acerca de la carta remitida a la Unión por los gobiernos de 12 países, entre ellos España, pidiendo al Ejecutivo comunitario que mantenga la protección al lobo. Para Suárez-Quiñones esto es “un intento del Gobierno de España de buscar apoyo a sus políticas contra el medio rural, contra la ganadería extensiva” y afirmó que la carta está firmada “por países que no tienen este problema, porque no tienen lobos”, del mismo modo que en España la protección del lobo ibérico se decidió con el voto favorable de comunidades como Canarias o Baleares que no albergan a esta especie, y el voto en contra de las comunidades loberas, además de "varias irregularidades formales que tenemos recurridas en la Audiencia Nacional".

"Hay 27 países en la UE, esto quiere decir que otros 15 países no están de acuerdo con lo que pone en esa carta", apostilló el consejero de Medio Ambiente.

La carta se refiere a la actual normativa europea “que sí permite la gestión del lobo en el norte de Castilla y León, ya quisiéramos que siguiera en vigor esa normativa” en España. El Gobierno la endureció en septiembre de 2021 arrebatando protegiendo el lobo en todo el territorio y arrebatando la gestión a las comunidades autónomas.

Para Suárez Quiñones, la protección total al lobo por parte del Ministerio "no es por razones de conservación", ya que las poblaciones de lobo "se venían conservando de forma muy favorable" bajo la normativa europea, que sí permitía la gestión de la especie al norte del río Duero. Por lo tanto, en opinión del consejero el Gobierno de España "no tenía otro motivo para ello salvo la ideología" y "hacer el caldo gordo a determinadas asociaciones conservacionistas minoritarias".