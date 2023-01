Como cada sábado desde hace más de un año, la Plataforma por una sanidad pública digna en la Zona Básica de Salud de Tábara ha vuelto a recorrer el centro de la villa.

Los participantes anunciaron que las movilizaciones no cesarán "hasta obtener una contestación satisfactoria a nuestras peticiones", expresaban tras precisar que la delegada territorial, Leticia García, "no ha dado ninguna respuesta a nuestras reivindicaciones. No sabemos si ha trasladado nuestras quejas ante la Consejería de Sanidad"

Un acto en que se envió el apoyo a todos los profesionales de la sanidad Pública "en su pelea, porque tampoco son atendidas sus reivindicaciones, lo que contribuye a la pérdida de profesionales, desprotegiendo cada vez más a los pacientes. ¡Quieren desmontar la sanidad pública y no estamos dispuestos a consentirlo!".

Después de meses con actos de protesta semanales, la comisión de la plataforma, en vista de las gélidas temperaturas y con el fin de evitar que las personas de mayor edad puedan contraer alguna enfermedad, propuso que durante los meses de febrero y marzo solo se manifestaran el último sábado de cada mes y en abril retomar la cadencia semanal.

Pero la repuesta fue contundente: "¡No! ¡Tenemos que seguir peleando todos los sábados, haga frío o caigan chuzos de punta!".

Ante la unánime respuesta, en Tábara seguirán con las manifestaciones durante todos los sábados y, de no dar una contestación favorable pronto, nos veremos obligados a aumentar la presión, con medidas más contundentes".

Reivindicaciones

- Médico y enfermera/o de guardia las 24 horas del día. Si salen a un servicio, el Centro de Salud queda cerrado.

- Fisioterapeuta. La población es muy longeva. Necesitar rehabilitación no se puede convertir en una ruta turística que dure toda la mañana.

- Geriatra. Totalmente necesaria en una población tan longeva. Se evitaría la congestión hospitalaria y los pacientes estarían mejor atendidos.

- Refuerzo en pediatría. Tienen que atender con más frecuencia a nuestros pequeños, tanto a enfermos como a sanos.

- Profesionales de apoyo para cubrir bajas, permisos y vacaciones. Esto redundará en beneficio, tanto de los profesionales como de los pacientes.

- Eliminación de la Cita previa. En poblaciones hasta 100 cartillas, no tiene sentido. Además, hacen falta administrativos que atiendan a los pacientes y no máquinas.