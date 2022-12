A toda velocidad y con un fardo de casi 33 kilos de hachís escondidos en el maletero de su coche. Así ha pillado la Guardia Civil a un hombre que se dio a la fuga mientras conducía por la Autovía 66, en las proximidades de Roales del Pan.

El operativo, enmarcado dentro del plan integral contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, se activó cuando los agentes observaron en el kilómetro 256 de la A-66 a un turismo a gran velocidad para evadirse del control preventivo de seguridad ciudadana hasta el punto de casi llevarse por delante al agente que le indicaba que aminorara la velocidad. El hombre no solo no la redujo sino que aceleró de forma súbita y si bien el guardia civil no sufrió heridas, el coche impactó lateralmente contra uno de los vehículos del dispositivo.

Tras los hechos, los componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Zamora inician un seguimiento del vehículo huido, que realizó varias salidas desde la A-66 a la N-631 con maniobras evasivas y cambios continuos de dirección a gran velocidad, e incluso en sentido contrario en algún momento de la persecución.

El vehículo fue finalmente interceptado y, aunque intentó escapar corriendo, fue perseguido a pie por agentes de la USECIC hasta reducirlo y detenerlo. Una agente interviniente recibió lesiones leves.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas además de un delito de seguridad vial.

Hombre de 21 años

Se trata de un varón de 21 años, de nacionalidad rumana y residente en Málaga.

Las diligencias, el detenido y los efectos se han puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora. El hombre se encuentra en prisión provisional sin fianza.