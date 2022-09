Sayago ante el gran desembalse a Portugal: “El trasvase es un signo de la nueva era”

“Esto es la punta del iceberg de los problemas climáticos que nos tenemos que tomar muy en serio”.

El alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, valora que el trasvase de agua desde el embalse de Almendra a Portugal responde a “una realidad incontestable ante la que tenemos que estar preparados”. Y no es otra que el efecto del cambio climático, que impone un desembalse de urgencia de aguas “españolas” (concretamente de las reservas del embalse de Almendra) al país vecino, cuya cuenca del Duero padece un problema de sequía severa.

“En los 43 años que llevo de alcalde nunca había visto algo parecido” expresa el veterano regidor de Carbellino, Benito Sánchez Piorno. Este municipio teme el impacto de la bajada del nivel del embalse, en unos 20 metros, porque “dejará secas las zonas de reculaje y a ver dónde bebe el ganado o qué hacen los pescadores. Lo tenemos que aceptar porque lo manda el Gobierno y es un acuerdo con Portugal, pero a nosotros nos destroza”, apunta Sánchez Piorno.

El trasvase de agua al país vecino, incluido en el Acuerdo de Albufeira que establece el marco de colaboración entre España y Portugal para la gestión de las aguas de la demarcación hidrográfica internacional del Duero, impacta de lleno en la comarca de Sayago que se abastece del embalse de Almendra. Por eso la obra de urgencia que llevará a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Y así han sido informados los alcaldes de la Mancomunidad Sayagua, que con mayor o menor reserva aceptan la intervención con la confianza de que sea “temporal” y no comprometa el abastecimiento de los pueblos de la comarca de Sayago y sus alrededor de 12.000 usuarios.

“Confío en que no haya problemas” apunta el presidente de la Mancomunidad Sayagua y alcalde de Fresno de Sayago, Carlos Vega, consciente de que nunca se había producido un desembalse de esta magnitud. En el lado positivo Vega opina que mejorará la calidad del agua que llegue a los usuarios en la medida que se extraerá de una profundidad mayor y no de la captación habitual, muy apurada por la bajada del embalse en un año especialmente seco.

El presidente de la Mancomunidad asegura que la medida adoptada por el Gobierno “no va a suponer coste alguno ni para los ayuntamientos ni para los vecinos. El Ministerio se hace cargo de todo”.

Una afirmación que no tiene clara el alcalde de Fariza, Manuel Ramos, quien no descarta “un coste añadido” en el futuro “porque va a ser más costoso sacar el agua. No será lo mismo hacerlo a 4 metros que a 200, por ejemplo, y eso repercutirá en la factura eléctrica”.

En opinión de Ramos “este procedimiento ha llegado para quedarse; cuando haya problemas en Portugal lo sacarán de este embalse porque es de los más grandes, pueden trasvasar un volumen importante y veremos a ver en qué condiciones quedamos aquí”.

Para este regidor, “es indudable que el acuerdo con Portugal hay que respetarlo y aceptarlo, pero las circunstancias han cambiado radicalmente en los últimos años y habrá que cambiar las condiciones de la cesión de agua”. Lamenta Manuel Ramos que Sayago “vuelva a ser la pagana de todo. Aquí se produce una cantidad de energía eléctrica importante que no se corresponde con los beneficios que debería recibir esta comarca”.

El alcalde de Almeida de Sayago pone el acento en el cambio climático y sus consecuencias. “Pensamos que es algo lejano que les pasa a otros, pero es una realidad que tenemos que asumir todos”. Miguel Alejo no pone en cuestión el cumplimiento del convenio de los gobiernos de España y Portugal, pero sí precisa que “se deberán revisar las condiciones porque la situación ha cambiado”. Hay que apuntar que el Convenio de Albufeira se firmó en 1998.

“De momento hay que cumplir, pero habrá que revisar los parámetros del cauce en cuanto a la aportación del Duero a Portugal” opina el alcalde de Almeida, que en su día ocupó el cargo de Delegado del Gobierno en Castilla y León.

El hecho de que “estamos ante una nueva realidad” parece incontestable. “Es un problema general, europeo y global, y el desembalse de Almendra, que afecta de lleno a esta comarca, no es más que un signo de esta nueva era”.

Las autoridades de España y Portugal mantienen reuniones de seguimiento periódicas en las que ambos países han reforzado su compromiso de cumplir el régimen de caudales fijados en el Convenio de Albufeira, en especial este año hidrológico en el que la situación de sequía en la parte portuguesa del Duero es severa.

El Gobierno de España deberá movilizar unos 400 hm3 de reservas del embalse de Almendra antes del 30 de septiembre de 2022 para dar cumplimiento al Convenio. Las obras de la nueva captación de la Mancomunidad Sayagua comenzarían la próxima semana para poder cumplir ese plazo.