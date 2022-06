El patrimonio de Zamora está en peligro. Como recogía el editorial de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, la provincia zamorana tiene peso específico en Castilla y León que atesora 2.570 Bienes de Interés Cultural. Sin embargo, más de un centenar, pese a la protección que otorga la figura jurídica, se hallan dentro de la mencionada “Lista Roja” que elabora Hispania Nostra, vinculada a la Unesco, sobre el deterioro de estas joyas de piedra.

Una cornisa sobre los bancos

En las últimas semanas hemos visto como algunos templos se caían literalmente a pedazos hasta tal punto de cerrar las iglesias al culto para garantizar la seguridad de los fieles, como es el caso de Molacillos, el único ejemplo de la arquitectura barroca levantina que existe en Castilla y León. Hace menos de un año que la iglesia de San Martín de Tours de Molacillos, un pequeño pueblo a once kilómetros de la capital zamorana y su muralla, entraba en esa relación de bienes en riesgo de desaparición. Los vecinos lo venían avisando, a través de este periódico, desde hacía meses como recogía este reportaje : El ocaso de un monumento único en Castilla y León: la iglesia de Molacillos.

A finales del mes de mayo, el deterioro en el templo continuaba con nuevos, y peligrosos, desprendimientos: una cornisa de yeso caía al suelo fragmentándose en seis cascotes de tamaño considerable entre los bancos destinados a la feligresía.

Un tejadillo desplomado

Hace apenas unos días se desprendía el tejadillo que protegía los arcos de ladrillo románico-mudéjar de la entrada meridional de la iglesia de San Pedro en Villalpando, que ahora han quedado a la intemperie y se verán más afectados por la lluvia y otros eventos meteorológicos. Este es el antes y el después del estado del templo:

La iglesia de San Pedro arrastra un grave deterioro desde hace una década, hecho que mereció su inclusión en el año 2014 en la Lista Roja del Patrimonio que elabora la asociación sin ánimo de lucro “Hispania Nostra”, pero los últimos desprendimientos han vuelto a hacer sonar las alarmas en la villa, donde son muchos los vecinos preocupados por el futuro de esta iglesia.

Los arcos afectados por los últimos desprendimientos formaban un atrio ante una puerta, ahora condenada, en la fachada sur de la iglesia. El atrio lleva bastantes años cerrados por una estructura de hormigón construida bajo los arcos.

"Se nos viene abajo"

"Se nos viene abajo, como no pongan remedio hasta sin iglesia nos quedamos". El alarmante deterioro de la parroquia de Santiago Apóstol de Luelmo de Sayago tiene al pueblo preocupado. El problema no es de hoy, pero la falta de respuesta, a pesar de los insistentes llamamientos, escritos y ruegos de Ayuntamiento y vecinos durante años, hace temer lo peor. "Es una vergüenza cómo está la iglesia, al final la dejan caer. Parece mentira que tengan dinero para otras cosas y aquí no nos hagan ni caso".

Esta iglesia era una ruina

La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Sarracín de Aliste se reabrirá al culto el próximo día 11 de junio tras permanecer cerrada durante más de tres años debido a su lamentable estado. Amenazaba ruina total y no garantizaba la seguridad de los feligreses. Día 7 de abril de 2019. Fue la fecha, ya en las puertas de la Semana Santa, en la que las autoridades religiosas y civiles, decidían cerrar temporalmente el recinto religioso al considerarse que la celebración en él de misas, rosarios, bautizos, bodas, comuniones o funerales, era una auténtica temeridad pues la estructura que sujetaba la techumbre se estaba saliendo de las paredes y en cualquier momento podía caer encima del cura y los feligreses.

Una conversión en Museo

El Obispado de Zamora confirma que la Fundación Las Edades del Hombre ya está trabajando para reconvertir la iglesia de San Pedro de Villalpando –cerrada al culto– en un museo parroquial, como ya apuntó este diario tras los desprendimientos ocurridos en el atrio del templo.

En la actualidad hay un museo en la torre de la iglesia de San Nicolás, que alberga objetos litúrgicos, esculturas, platería e incluso pasos de Semana Santa. Sin embargo, el espacio es de difícil acceso y no permite apreciar la riqueza patrimonial de la parroquia.

La Fundación Las Edades del Hombre ha aceptado colaborar en la elaboración del proyecto. De esta forma, se rehabilitará el templo y Villalpando contará con un nuevo museo.