Los grupos Popular y Vox se opusieron ayer a hacer compatible la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, hasta alcanzar en esta legislatura el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), porque argumentaron que desincentiva la búsqueda de empleo, lo que para los socialistas es "clasista", ya que defendieron que la gente quiere vivir sin "penurias" y con "dignidad", mientras busca trabajo.

PP y Vox rechazaron con su mayoría absoluta en el pleno de las Cortes la moción del Grupo Socialista de ocho puntos, que se completó con dos enmiendas de Ciudadanos, y que respaldó toda la oposición. "Castilla y León no se merece un gobierno que ni se preocupa, ni se ocupa de los más vulnerables", dijo la proponente, la procuradora Nuria Rubio.

En su intervención, la socialista aseguró que es "muy triste" encontrarse con "el no por el no", un "muro" de PP y Vox que rechazan todo lo que viene del PSOE. Por ello, rechazó el "discurso conformista y falta de autocrítica" del PP y advirtió a Vox de que quieren blindar las ayudas, pero negó que sus beneficiarios quieran vivir de ellas para no trabajar.

La popular Inmaculada Ranedo aseguró que si las familias recibieran la prestación de la comunidad y el Ingreso Mínimo Vital, hasta un importe cercano o igual al salario mínimo, esto generará "una falta de incentivo total" a la búsqueda de empleo. Además, apostó por la atención personalizada y rechazó la subvención general, si bien destacó que se concedieron 11.500 prestaciones económicas en el último año, por 7,7 millones. También, defendió que los servicios sociales de Castilla y León tienen un "compromiso" y una "calidad de sobra conocidos".

En nombre de Vox, María Luisa Calvo rechazó las propuestas del PSOE que aseguró buscan fomentar el "clientelismo" y la "pobreza", convirtiendo las ayudas en "sueldos vitalicios" que desincentivan la búsqueda de empleo. "No engañan a nadie", sentenció ante un partido que a su juicio sabe "cómo maquillar" la realidad, ya que señaló el PSOE es un partido "carente de escrúpulos" y un "peligro", ya que insistió no buscan crear riqueza, sino “repartir miserias”.

Desde UPL-Soria YA, el leonesista José Ramón García apoyó la iniciativa socialista y apostó por un sistema de servicios sociales de gestión pública que sea capaz de favorecer la autonomía y la integración y que garantice la igualdad de oportunidades.

Derogación de leyes

El de ayer fue además un minidebate de política general, planteado por el Grupo Socialista a través de 94 propuestas, y que finalizó en un cruce de acusaciones electorales entre PSOE, PP y Vox y con la advertencia de los socios de que, si llegan a La Moncloa el próximo 23 de julio, derogaran todas las leyes "ideológicas" aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de dos proposiciones no de ley, que recogían tanto medidas como incumplimientos de todas las consejerías de la Junta y que fueron rechazadas, presentó la iniciativa la socialista Rosa Rubio, quien criticó el incumplimiento del Reglamento de las Cortes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al retrasar a septiembre el debate sobre el estado de la comunidad.

Entre sus argumentos, se refirió a "la cobardía" del presidente de la Junta para exponer sus argumentos, cuando consideró que la gestión de Pedro Sánchez es más positiva para los ciudadanos de Castilla y León que la suya, con Vox como aliado.

A la critica de Rubio se sumaron Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea (Ciudadanos), que lamentaron "la degradación de la democracia" en Castilla y León. El procurador morado calificó de "circo" la actitud de PP y Vox en las Cortes y el parlamentario liberal atacó al presidente de la Cámara, Carlos Pollán, al que calificó de "cancerbero de tres cabezas" El debate subió de tono en el turno para fijar posición por parte de los grupos de Vox y Popular. David Hierro criticó la iniciativa del Grupo Socialista como "acto electoral" y De la Hoz desacreditó las 94 propuestas por ser repetidas, tras su rechazo, y por su presentación incluso "con faltas de ortografía sin corregir".

Ángel Ibáñez se despide: "Ha sido un honor"

El popular Ángel Ibáñez se despidió ayer como procurador en las Cortes de Castilla y León con el agradecimiento a todos los que han confiado en él, con el respeto hacia los parlamentarios de la oposición y con la manifestación de que abre una nueva etapa en lo personal pero con el convencimiento de que el futuro nunca está escrito. Ibáñez aprovechó el final de su intervención en el pleno de las Cortes, donde fijó la posición de su grupo sobre el convenio entre Castilla y León y Madrid de asistencia sanitaria, para expresar algunas palabras de despedida.

"Mucha suerte a todos. Ha sido un honor", terminó con el aplauso también de la bancada de la oposición. Ibáñez encabeza la candidatura del Partido Popular por Burgos al Congreso en las elecciones del próximo 23 de julio, pero recordó que entró en las Cortes en la legislatura de 2015 y que ha tenido el honor de presidir la institución (en el último periodo de 2019), ser consejero de la Presidencia (julio de 2019-abril de 2022) y viceportavoz del Grupo Popular en esta legislatura, según una información de Ical.