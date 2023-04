El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, tuvo que intervenir ayer en el pleno para pedir a los procuradores que se centren en desarrollar su labor política tras un cruce de acusaciones entre Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos, al que se sumó el PSOE, y que se prolongó durante el debate de dos iniciativas parlamentarias sobre la ocupación de viviendas y la salud bucodental.

Carlos Pollán aseguró que en la jornada de puertas abiertas de la sede de las Cortes de este domingo, Día de Castilla y León, se cansó de explicar a los ciudadanos que acudieron que lo que veían en los medios no era la realidad de lo que se vivía en la cámara. Por ello, les recordó que había defendido su labor y les pidió que se centraran en ella.

Sus palabras llegaron después de que el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, asegurara que sentía enormemente el "desamparo" que sufrían los parlamentarios en las Cortes. Todo se inició cuando el portavoz del Grupo de Vox, Carlos Menéndez, advirtió a los procuradores de Cs y Unidas Podemos que el "señalamiento" y la "provocación" lleva a "indeseables" a agredir a personas como su candidata en Lloret de Mar.

Tras la “alusión”, el procurador de Cs tomó la palabra en el pleno de las Cortes para asegurar que es "absolutamente intolerable" que se les acuse de promover agresiones a través del señalamiento, algo que Igea recordó han sufrido en su partido y que nunca han practicado. Por ello, exigió al presidente de la cámara que se retirara la afirmación del portavoz de Vox, algo que no fue atendido. Las palabras de Carlos Menéndez en su segundo turno se produjeron en respuesta a las críticas de Cs y Podemos a Vox por sus iniciativas contra la ocupación, que calificaron de "basura" por recurrir al "miedo". Además, el propio Francisco Igea llegó a hablar de "matonismo" en relación a lo que hace el candidato a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith.

Posteriormente, ya en el debate de otra iniciativa, la socialista Ana Sánchez condenó la agresión que se había señalado a una candidata en Cataluña, algo que aseguró detestan en su partido, pero recordó que en el PSOE siguen esperan las disculpas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por su "peineta".

En su nuevo turno, Francisco Igea lamentó que el presidente de las Cortes no diera amparo a los parlamentarios, lo que fue respondido por Pollán. También tomó la palabra Pablo Fernández, quien denunció que ayer le llamaron "hijo de puta" desde la bancada por parte de quienes consideró unos "gallinas" por no decirlo en la tribuna, al no tener "armas" para debatir con él.

"Yo como no insulto no salgo en la tele"

Al respecto, el presidente de la cámara negó que se hubiera producido ese insulto este martes, si bien Pablo Fernández reiteró en que el insultos se había producido en un momento en el que Carlos Pollán se había ausentado. Tras insistir en ello el procurador fue llamado a la cuestión.

Además, por alusiones, el portavoz de Vox pidió la palabra y exigió que se retirara el insulto del Diario de Sesiones por su "falsedad", a lo que Carlos Pollán le respondió que como no lo había escuchado no figuraba.

Finalmente, la procuradora de Soria YA, Vanessa García Macarrón, aprovechó su intervención en el debate de una iniciativa del PSOE sobre salud bucodental para afirmar: "Yo como no insulto no salgo en la tele".