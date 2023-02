Las Cortes de Castilla y León acogen hoy el acto institucional del aniversario del Estatuto de Autonomía, sin la concesión de la Medalla de la institución por falta de unanimidad y en un clima de desacuerdos entre los grupos parlamentarios representados en el hemiciclo. La sesión se limita así al primer discurso estatutario del presidente de la Cámara, Carlos Pollán.

A las 12 de la mañana está previsto el inicio del acto institucional de este 40 aniversario de la conmemoración del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al que las Cortes han invitado, como es habitual, a cargos políticos e institucionales y representantes del mundo económico, sindical, universitario, judicial, militar, cuerpos y seguridad del Estado, presidentes de instituciones propias y expresidentes de las Cortes y de la Junta.

El acto institucional del Estatuto, el primero de esta XI Legislatura, se desarrolla en un clima de desacuerdos y diferencias entre los grupos parlamentarios como se visualiza y verbaliza en cada pleno, con encendidos debates ideológicos, insultos, descalificaciones e intervenciones subidas de tono.

En la celebración de 2022, las Cortes festejaron una conmemoración de perfil bajo debido a que la Cámara estaba disuelta al haberse celebrado elecciones autonómicas adelantadas el 13 de febrero y se estaba a la espera de su constitución con sus nuevos electos. Sirvió así para la despedida de su entonces presidente, Luis Fuentes (Ciudadanos), con un mensaje en que llamó a la concordia y la unidad para afrontar los retos de la comunidad.

La cita de 2020, ya con casos covid declarados y unas semanas antes de la emergencia sanitaria, coronó con la Medalla de la institución a Cermi, calificados de “auténticos protagonistas” y de “héroes anónimos” por Luis Fuentes, que apeló en su discurso institucional a la política de las personas y de pactos constructivos.

“Un profundo dolor” marcó la celebración de 2021, el 38 aniversario de la norma, por las personas fallecidas por la pandemia, por lo que el acto se redujo a la lectura de una declaración por parte del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, que estuvo acompañado por el resto de miembros de la Mesa y de varios portavoces parlamentarios.

El 40 aniversario se sitúa en la normalidad, tras superar la pandemia y después de las primeras elecciones adelantadas en Castilla y León. Sin embargo, el ambiente en la sede parlamentaria no es de acuerdos, sino de disensos, en casi cada uno de los asuntos a debate. La oposición culpa al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de su pacto con Vox en las Cortes, lo que ha dado la Presidencia a este partido, y en la Junta. Por su parte, el PP responde que se corresponde con el resultado en las urnas.

El pasado miércoles mismo las Cortes de Castilla y León vivieron otro otro caldeado pleno, con debates como la declaración BIC de 190 vestigios franquista que impulsa la Consejería de Cultura y Turismo, gestionada por Vox.

La conmemoración del Estatuto seguirá el sábado, día 25, con el acto reivindicativo convocado en la Cúpula del Milenio de Valladolid por los sindicatos mayoritarios y colectivos sociales, que ven en riesgo la norma básica tras la entrada de Vox en Legislativo y Ejecutivo. También, el PSOE de Castilla y León organiza una jornada, el próximo lunes, con la presencia, entre otros, del presidente del Senado, Ander Gil.

Reconocimiento a las víctimas del terrorismo para 21 personas de la región

Al margen del acto oficial el Consejo de Gobierno acordó ayer conceder la Medalla a las Víctimas del Terrorismo a 21 personas de la comunidad en reconocimiento y manifestación expresa de apoyo. Esta distinción se otorga “con el deseo de no olvidar su dolor, acompañarlas permanentemente y hacerles llegar el sentir común en recuerdo de su sacrificio en favor de toda la sociedad de Castilla y León”. Está previsto que se haga entrega de estas distinciones el 27 de junio, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo en Castilla y León. Por otro lado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente publicó ayer jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León la concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Protección Ciudadana a cinco profesionales y vecinos de la comunidad. Así, los galardonados con esta medalla son Fernando Moratinos Salcines, de la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, en reconocimiento a su trayectoria como presidente y miembro de la asociación desde 1983 y Juan de Sales Hernández, miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad Rutas de Alba y Fernando Barragán Sánchez, vecino del municipio de Alba de Tormes, ex aequo, en reconocimiento a su intervención del pasado 29 de mayo de 2022, en el rescate de un niño en el Parque del Espolón. Por otro lado, también se reconoce a la Unidad Militar de Emergencias, al Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León, a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias de Castilla y León, ex aequo, en reconocimiento a su participación en el episodio de incendios forestales del pasado verano.

Carriedo pide un esfuerzo de entendimiento a los grupos

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, animó y pidió un esfuerzo de acuerdo y entendimiento a los grupos de las Cortes de Castilla y León con motivo de la conmemoración hoy del acto institucional del Estatuto de Autonomía y valoró que en estos 40 años de vida hay una comunidad autónoma mejor, más moderna e innovadora. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, expresó el respeto a las decisiones de las Cortes, después de que su presidente optara por retirar su propuesta de Medalla a la Guardia Civil por la falta de unanimidad, pero sí se detuvo en animar a que haya “puntos de encuentro” entre los procuradores que se sientan en el hemiciclo. Por otro lado, a modo de balance, reseñó algunos datos como el crecimiento económico, una menor tasa de paro, menos impuestos y mejores servicios públicos, así como que hoy Castilla y León es una comunidad "más moderna e innovadora", y destacó que la vía de su construcción ha sido a través de la gestión y no mediante "la búsqueda de elementos diferenciadores".No obstante, afirmó que ese balance en términos positivos sobre como era Castilla y León hace 40 años y como es hoy les lleva a seguir trabajando, a la vez que garantizó que el Estatuto se cumple, igual que la Constitución. Finalmente, expresó el resto a la aseveración del primer presidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, de que el Estatuto de Autonomía está en riesgo con el actual gobierno de PP-Vox y señaló que, si se repasa su contenido, éste se cumple.