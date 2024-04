Hermes García realiza un cuentacuentos solidario y de valores en Benavente

El autor de "Cuentitum y el gran partido", Herme García Matilla, ha sido el encargado de desarrollar el cuentacuentos solidario y el taller de marcapáginas organizado en Benavente de la mano de la Librería de Ángela. "Hemos traído un cuento original, que recoge gran parte de los personajes de todos los cuentos tradicionales. Los aunamos en un único cuento por una buena causa", explica el autor.

La causa es colaborar, por un lado, a nivel económico con la Asociación Los Chicos de Allan, una asociación de reciente creación de niños con una enfermedad rara, el Síndrome de Allan-Herndon-Dudley; y, por otro lado, transmitir valores como es el hecho de que "Peluchín, el protagonista, un oso grandote, acaba de llegar a una ciudad que es Cuentitum, en la que no tiene amigos y no conoce a nadie, y en el cuento se muestra cómo todos los personajes se unen para hacer que Peluchín se sienta uno más, se sienta acogido, se sienta querido en ese lugar en el que no conocía a nadie", explica Herme.

El autor ha puesto en valor la experiencia. "El formato es una experiencia muy bonita, a los chicos les gusta. Es, además, un cuento original puesto que es de fútbol, pero jugado principalmente por chicas que son las protagonistas del cuento. Blancanieves o Caperucita son las capitanas de todo el argumento", señala. La actividad se ha completado con un taller de marcapáginas.