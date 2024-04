La Diputación, "propietaria" definitiva de la finca de Ecobarcial al no ejecutar la claúsula de reversión

La Diputación de Zamora se ha convertido en la propietaria de los terrenos de Ecobarcial que iban a ser destinados a la biorrefinería de Barcial del Barco promovida por Magdala al no ejecutar la cláusula de reversión en el caso de que el proyecto resultara fallido.

En el año 2022 y por el procedimiento de adquisición directa sin concurso, se adquirió la finca a la empresa Ecobarcial por 307.000 euros con el fin de "poner el terreno a disposición de una empresa que se comprometa, de un modo firme y fehaciente, a la implantación en él de una industria de biorrefinería multifuncional".

La adquisición contenía, sin embargo, una cláusula de reversión del suelo como garantía, ante las advertencias de los técnicos, del riesgo y perjuicio a la institución si no se construía la planta, por emplear recursos que "devendrían en ineficaces".

Plazo ampliado hasta 2023

"Pese a las advertencias desde sus inicios de los servicios de Contratación, Secretaría General e Intervención, el perjuicio para la Diputación se ha materializado, porque no se ha aplicado la cláusula de reversión de los terrenos a Ecobarcial, que debería haberse hecho en el caso de que en 24 meses no se hubiera puesto a disposición por la Diputación el terreno al promotor de la biorrefinería. Un plazo que fue ampliado in extremis en el año 2022, hasta el día 6 de enero de 2023", ha informado el Grupo provincial de Izquierda Unida.

"La primera sorpresa es que, después de no haber tenido ninguna información, los terrenos adquiridos para biorrefinería sean propiedad definitiva de la Diputación que, a requerimiento de los informes técnicos, había establecido como cautela la cláusula de reversión en el caso de que fracasara el proyecto", afirma IU.

"Responsabilidades políticas"

La Coalición sostiene que la institución "ha cargado con unos terrenos que fueron caros porque tenían licencias medioambientales para el proyecto de biorrefinería, y que ahora no le sirven para nada, e intenta venderlos o alquilarlos al mejor postor".

"El gobierno actual del PP en la Diputación, heredero del anterior del PP mayoritario y Ciudadanos de presidente, no puede volver a lavarse las manos ante un error de 307.000 euros que necesitan muchos pueblos de la provincia y que se han destinado a adquirir un terreno que no necesita", mantiene y advierte de que "si la Junta de Castilla y León tiene alguna responsabilidad en el fracaso de un proyecto por el que apostamos todos los grupos de la Diputación, con la confianza de que existía apoyo institucional, debería exigir a la Junta explicaciones".

IU exige al PP "responsabilidades políticas por el perjuicio económico a la Diputación y a los pueblos de Zamora de 307.000 euros; y por la falta de exigencia de explicaciones a la Junta de Castilla y León" y le pide que dé explicaciones también "a las zamoranas y zamoranos".