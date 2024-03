Las obras de rehabilitación y de reforma de las antiguas escuelas de Villabrázaro han dejado al descubierto un curioso hallazgo, al menos una treintena de libros de una biblioteca escolar (así figura en la portada de los ejemplares) que habría sido creada hace al menos siete décadas en honor de Luis Mayo López, un vecino de la localidad de cierto renombre.

El hallazgo se produjo el pasado mes de febrero. Un operario que levantaba las tablas de madera del solado de las antiguas escuelas se topó con una treintena de ejemplares y documentos en aparente mal estado. Dos vecinos del pueblo los recogieron y pusieron el descubrimiento en conocimiento del Ayuntamiento de la localidad ante la posibilidad de incorporarlos al patrimonio local.

Algunos de los ejemplares, novelas cedidas por Mayo, se encuentran deteriorados, al igual que dos ejemplares de El Quijote, pero entre los documentos han aparecido libros de calificaciones, las fichas del alumnado y una carta a la Maestra Nacional.

La reforma de las escuelas de Villabrázaro deja al descubierto una pequeña biblioteca escolar / J. A. G.

«Creo que son los únicos documentos que han sobrevivido a la Escuela y considero que tienen mucho valor histórico y que se podrían poner en una vitrina en las Escuelas rehabilitadas por lo que he solicitado un presupuesto aproximado a un restaurador de la Universidad Complutense que me han recomendado, Javier Tacón, restaurador en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla con compatibilidad para trabajos privados. Algunos documentos, no tiene sentido restaurarlos, pero los libros de calificaciones, las fichas de alumnado y la carta a la Maestra Nacional. considero que sí, tal y como indica el restaurador», escribió la vecina Cristina Mateos en un correo electrónico al Ayuntamiento.

Mateos buscó restauradores en Benavente, sin éxito al no hallar a nadie especializado en documentos. «Respecto a los libros encontrados, unos 30, entre ellos, dos Quijotes destrozados, hay libros con carátulas de la biblioteca municipal donados por Luis Mayo del que hemos recuperado su historia. Sobre este hombre ya venimos investigando desde el proyecto del cementerio ya que su tumba era de referencia y tenemos información recogida en el trabajo de campo», añadió en su misiva electrónica al Consistorio.

Los libros estaban completamente empapados y la restauradora de Benavente con la que contactaron les comunicó que tenían que secar antes de llevarlos. «He buscado por internet el valor de los libros y no tienen mucho. He optado por llevarle a presupuestar solo los que tienen la cubierta de Biblioteca Municipal de Villabrázaro y tal vez los dos Quijotes», informó la vecinal Ayuntamiento, que en caso de desistimiento acudiría a la financiación por vía asociativa o micromecenazgo. Estos vecinos han rescatado también puertas y ventanas para colocar fotos antiguas y un viejo pupitre que habían sido desechados «para recuperar algo de la memoria borrada y olvidada y que las futuras generaciones puedan tener referentes locales».

