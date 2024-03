El PSOE de Benavente recuerda que el Pleno no ha aprobado la salida del Consorcio

El Grupo Municipal Socialista es crítico con el convenio del Ayuntamiento de Benavente con la Diputación Provincial para el Servicio de Extinción de Incendios del Parque de Bomberos y estudia interponer un recurso potestativo de reposición ante el pleno por el acuerdo adoptado y con el que no está conforme al considerar que se produce "inseguridad jurídica" para Benavente, según explica el concejal socialista Fernando Marcos.

Con relación a las afirmaciones del presidente del Consorcio, Javier Faúndez, que señalaba que Benavente está exento del pago de dos euros por habitantes al no estar en el Consorcio Provincial de Incendios, Marcos abunda que "Benavente, a día de hoy, sigue perteneciendo al Consorcio de Bomberos de Zamora. Se aprobó en pleno la adhesión como lo hicieron otros ayuntamientos y al pleno no se ha llevado esa salida del Consorcio de la que hablan". El concejal socialista hace hincapié en que "jurídicamente no estaríamos exentos del pago de esos dos euros por habitante si no se contemple la exención en el convenio".

Preocupa también al edil que se haya eliminado que es la Diputación la que asume los costes de los epis de los trabajadores. "Dice Faúndez que se hace cargo la Diputación y es así porque hasta ahora estaba contemplado en el convenio". El otro aspecto, que ya señalaron en el pleno, es que no se recoge ningún incremento en la aportación económica en los próximos años. "Ni para atender el incremento de los costes de Personal de este servicio".