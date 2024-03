PP y Vox aprueban unos presupuestos de Benavente de casi 23 millones de euros

El Pleno municipal de Benavente ha aprobado con los votos de los grupos en el equipo de Gobierno, PP y Vox, los presupuestos municipales que ascienden a un importe de 22.927.606,29 euros, tras retirar una ayuda de 38.102,61 euros reflejada en las cuentas para el mantenimiento de los centros escolares y que en este ejercicio no se contempla. Intervención había indicado en Comisión Informativa, tras dejar constancia de ello el PSOE, que así no podía llevarse a aprobación.

No ha estado exento el pleno de reproches entre los grupos del Equipo de Gobierno y oposición por su distinta forma de entender la gestión municipal, y tampoco alusiones que nada tenían que ver con los puntos abordados en el orden del día. Ninguno de los asuntos ha logrado el voto unánime. Y se ha colado también la política nacional en el debate político.

El equipo de Gobierno votando a favor del convenio. | E. P. / Eva Ponte

El concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, hizo constar que con la aprobación de estos presupuestos se da "el verdadero pistoletazo de salida a la dotación de suelo industrial" y no dejó de señalar la "no óptima salud de las arcas municipales que hemos heredado, hasta ahora todos los presupuestos eran espectaculares e históricos, por lo que este sería el más espectacular de casi 23 millones de euros". Señaló que con este presupuesto "eficaz" el equipo de Gobierno podrá "garantizar los servicios públicos, desarrollar el polígono del Puerta del Noroeste, materializar el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística y nuevas inversiones necesarias para las infraestructuras de la ciudad. Las necesidades son infinitas y los medios limitados".

Salvador se refirió a la "actitud" de la concejala socialista Patricia Martín asegurando que "sólo le importa el titular del día siguiente" e instó a los socialistas para que se "pongan a trabajar" asegurando que "el Gobierno ahora no nos quiere pagar los accesos al Puerta del Noroeste", algo que apostilló la presidenta del Pleno, la popular Beatriz Asensio. También dijo de sus compañeros de equipo que "han trabajado como leones".

La portavoz del PSOE, Patricia Martín, por su parte, hizo hincapié que este Grupo Municipal no va a presentar alegaciones porque "somos coherentes con lo que dijimos en Gobierno. Un concejal no puede hacer alegaciones, además los presupuestos, como siempre, cuentan con informes a favor de los técnicos. Entendemos que el presupuesto lo hace la alcaldesa, pero no han contado con la oposición como ellos nos pedían". Recordó a los populares que el pasado año "imputaban el retraso de 17 días en la presentación de presupuestos al alcalde y la concejala de Hacienda y ahora se retrasan 74 días". Y enumeró en sus intervenciones ejemplos de cosas que el PP criticó en la oposición "ya ahora les parece bien". Les recordó en este sentido que no había ninguna partida para el traslado del Ayuntamiento para la zona centro que comprometió en campaña. Calificó de "pírricos" los presupuestos, utilizando el mismo calificativo que los populares dedicaron a las cuentas de 2023.

Martín señaló que "al final los números nos han dado la razón y decíamos que la deuda era de 4,7 millones de euros y así se refleja ahora en el presupuesto. Lo único que les pido es que las inversiones las mimen, las trabajen, que las saquen adelante, el Puerta del Noroeste es aquí y ahora, hay que sacarlo adelante".

Lamentó Martín que "han eliminado la Concejalía de Igualdad, desmantelado Servicios Sociales y Educación. No tienen proyecto de ciudad para mejorar la vida de los ciudadano. Sólo tienen ansia y ambición desmedida. Utilización sistemática de la mentira y ataques personales como forma de hacer política".

El concejal de Vox, Eugenio Blanco, acusó a PSOE e IU de "manipular las cifras para hacer un presupuesto equilibrado. Y la manipulación de las cifras las hemos tenido que asumir mermando nuestra capacidad presupuestaria para 2024. No se trata de que seamos conservadores, somos realistas. Hacemos un presupuesto real". Señaló también que son "fiel reflejo de la situación financiera del Ayuntamiento. Es un presupuesto heredado con una carga muy importante".

Por su parte el concejal de IU, Manuel Burón, lamentó que el presupuesto es "de servicios mínimos, con inversiones reales de unos 500.000 euros, con la única novedad de 6,4 millones del Puerta del Noroeste y subvenciones de la Junta conseguidas por el anterior equipo de Gobierno". Señaló que "no se recogen partidas como la devolución de pago de intereses por la pérdida de la subvención del mercado de abastos para la que ya han tirado la toalla". Y señaló que si esa cuantía se pierde es razón para que "dimitan en bloque".

El Pleno comenzó con el nombramiento como concejal del PSOE de Sandra Otero, tras el fallecimiento del socialista Luciano Huerga.

Sale adelante el convenio del Parque de Bomberos sin acuerdo de los grupos políticos

El nuevo convenio del Parque de Bomberos de Benavente con la Diputación Provincial ha contado en el Pleno con el apoyo de PP y Vox, mientras que PSOE se ha abstenido e IU ha votado en contra. En el debate ha quedado claro que Benavente ya no forma parte del Consorcio Provincial de Bomberos, algo a lo que se refería también en Zamora el presidente de la Diputación Provincial y del Consorcio, Javier Faúndez. El edil del PP, José Manuel Salvador, defendió el nuevo convenio aludiendo a la reducción del déficit que se sitúa ahora en cerca de 128.000 euros.

"El Consorcio está en periodo de extinción. Cuando eso ocurra el Ayuntamiento tendrá que valorarlo". Recordó que "el Consorcio paga todo excepto el personal. Y ha habido mejoras en el servicio como 240.000 euros de un nuevo vehículo y otro de 360.000 euros. Esto va en el interés de los ciudadanos". Destacó también que "no tenemos que pagar las tasas de euro por habitante".

Este era, precisamente uno de los puntos argumentados por el socialista Fernando Marcos para destacar los acuerdos del anterior convenio desaparecidos ahora. "Se otorga un vehículo al Ayuntamiento que no es de su propiedad, se suprime la potestad que se tenía para cobrar las tasas dentro de Benavente, la cuantía de 400.00 euros es para todos los años de vigencia. Se incumple la recomendación de Intervención de aumentar al menos según el aumento de los costes de Personal. Se elimina la posibilidad de solicitar anticipos a pago y no se exime del pago de dos euros por habitante".

IU también señaló estos tres últimos puntos y mostró su disconformidad porque "nace con déficit de 128.000 euros; sin equilibrio económico ni equidad e incumpliendo con la estabilidad financiera".

El concejal de Vox, consideró que "podría ser mejor o mejorable. Pero se ha conseguido subir la cuantía e intentar que el déficit fuera menor que años anteriores. No somos competentes pero es un bien público que deberíamos seguir haciendo".