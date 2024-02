Benavente: Mantones, estilo y tradición

La espalda se endereza y hasta parece que la postura cambia ligeramente cuando se cubre el cuerpo con el mantón, un elemento importante en la indumentaria femenina tradicional y que pone en valor la Asociación Cultural Son de Los Valles de Benavente. Estos días ha realizado un taller teórico y práctico para mostrar cómo se pone el mantón. "Consideramos que es imprescindible componer el atuendo tradicional respetando el uso y la técnica en la puesta de este tipo de accesorios textiles. Es algo imprescindible para dar a la mujer una correcta silueta y proporción además de respetar su comodidad", explica Ángel Trilla, representante de Son de Los Valles.

Si por algo hay que empezar es por saber que no todos los mantones son iguales, ni en su confección ni en el material utilizado para ella. "Sin duda, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de mantón que es. El tejido del que está hecho. No es lo mismo llevar uno de Manila, que es de seda, que uno realizado de algodón", señala Trilla. Tampoco las proporciones de los mantones son las mismas. "No todos son igual de grandes".

A la hora de colocarlo, en forma de pico, hay que tener muy en cuenta algo que "parece básico pero es un error muy habitual". Y es que a veces se pone tan ceñido al cuerpo que "no te puedes mover, y hay que buscar siempre la comodidad de la persona que lo lleva puesto", añade.

El taller lo han impartido en Burgos, a integrantes de la Asociación Arbayal que han podido poner en práctica lo aprendido en el taller. "Un traje tradicional requiere un respeto y un rigor. Es la mejor ropa que usaban los antepasados. En ocasiones se desvirtúan estos atuendos tradicionales".