"Nuestro primer objetivo no es comercial y esto supone un elemento de éxito"

Cristian Velasco, director de la editorial por él fundada, Velasco Ediciones, ha presentado en Benavente, en la Librería de Ángela, sus títulos. Apasionado de los libros desde muy pequeño y lector infatigable, este filólogo asturiano ha pasado parte de su trayectoria profesional centrado en el mundo académico y editorial. Cuando en 2012 puso su propio nombre a la editorial que fundó lo hizo para mostrar algo que confiesa le encanta, las cosas pasadas de moda. Y es que, asegura, a esta editorial no le gustan nada las modas. Explica Velasco que las editoriales sin las librerías, las bibliotecas y los lectores "no seríamos nadie".

–¿Qué publica su editorial?

–Tenemos una senda muy marcada. Publicamos narrativa, novela y algo de cuento. Seguimos dos líneas. Una de autoría española con autores de distintos lugares como Madrid, Barcelona, Cartagena o León y otra que llamamos nuevas letras hispanoamericanas, con novelas de autores de Hispanoamérica. En esta línea tenía mucha ilusión y me da muchas satisfacciones desde el punto de vista literario, aunque tenemos la dificultad de la promoción al tratarse de autoras que no viven en España. Las autoras son la chilena Marcia Álvarez Vega y las argentinas Vicky Rego y Nora Cristina García. Esta colección, como todo el catálogo, está creciendo a un ritmo de seis títulos al año de los cientos de historias originales que nos llegan.

–¿Sus publicaciones tienen una temática común?

–Hay un género común pero no una temática. Hemos publicado novela histórica, negra, de realismo mágico o diatópico. Lo que tenemos es una voluntad de poder aportar algo. Pretendemos que una novela siga estando vigente, despertando interés del lector después de la promoción o del periodo de lanzamiento.

–¿Cómo consigue los nuevos títulos?

–Nos llegan muchas propuestas editoriales a través de la página web, donde no vendemos libros directamente al cliente. Preferimos que lo hagan las librerías. Es verdad que siempre hay alguien que te conoce, pero la mayor parte es gente que no conocemos de nada la que se pone en contacto con nosotros.

–¿Qué criterios utiliza a la hora de seleccionar las nuevas publicaciones?

–Contamos con un grupo de personas que no se conocen entre ellas que leen las propuestas, y nos ponemos a la espera de su opinión. Si su opinión es negativa no lo leo. Si es positiva, si hay unanimidad en el sí, es cuando lo leo para darle el visto bueno. En cuanto a los criterios hay en este consejo editorial personas con distintos intereses y gustos. Partimos siempre de que las propuestas deben tener calidad literaria. La calidad implica que tiene que ser una novela que pueda leerse en capas, es decir, que pueda profundizarse en una lectura más o hacer una lectura más general y otra para profundizar más y, sobre todo, que siga teniendo interés cuando deje de estar en plena promoción. Y por otro lado, que los lectores se puedan interesar por ello. Algo importante es que nosotros nunca practicamos autopublicación. Pagamos derechos de autor, pero jamás le pedimos que costee parte de la publicación. Seguimos el proceso tradicional y ese es nuestro escenario: el autor escribe, la editorial publica, la distribuidora coloca y las librerías venden.

–Esta editorial tiene ya una trayectoria de años.

–Empezamos en 2012, pero muy poco a poco. Al ser independiente, no hay socios ni grupo inversor, ni subvenciones y hemos ido muy lentamente. Autofinanciándonos. Lo cierto es que tuvimos mucha suerte porque el primer título, "La noche de las luminarias", vendió más de 2.000 ejemplares y eso nos permitió seguir avanzando. Tampoco queremos publicar mucho más de seis a ocho libros al año porque eso podría mermar la atención al autor, al libro y como consecuencia, a los lectores.

–¿Cuál ha sido hasta el momento su título más vendido?

–Ese primer libro, de José Francisco Rodil Lombardía. Puede que sea una cantidad irrisoria para una editorial potente, pero para nosotros es muy importante.

–¿Qué prima más a la hora de que un libro se venda?

–Son muchos factores. Hay que conocerlo, eso es lo primero. Para darlo a conocer son varios los focos que puedan prender esa difusión. Uno es el boca-oreja, también la labor de los medios que se interesan o tienen sensibilidad con las pequeñas editoriales, y otros factores tan clásicos como la portada o el resumen que se hace del libro para acercarlo a los lectores.

–¿Qué papel juegan las redes sociales o internet en la difusión del libro?

–De nuestro catálogo hay dos títulos que hemos publicado digitalmente. "No hay tigres en Islandia", y "La noche de las luminarias". Pero no publicamos de esta manera. Quería aprovechar para condenar y denunciar la lacra de la piratería en el tema editorial. Cuando la gente consume libros pirateados no es consciente de lo que está haciendo.

–¿Qué retos tiene su sello editorial?

–Los retos son claros. Hacernos un hueco en el mercado o comunidad lectora de tal manera que cada vez se nos vaya conociendo más y, sobre todo, a nuestros autores que son los grandes protagonistas y sin ellos no podríamos ofrecer publicación de calidad a los lectores. En lo que queda de año ya tenemos un libro entrando en máquinas que es "La noche que maté a Harry Hansen", de Lur Sotuela que estará en las librerías el 11 de octubre. Y otros dos títulos en proceso editorial. Son "Sutiles presencias", que verá la luz el 2 de noviembre y que es un libro de cuentos de José Francisco Rodil Lombardía, sobre la melancolía de los fantasmas sobre lo que fueron en vida; y el 16 de noviembre llega a las librerías "Mariposas negras sobre fondo rojo", en el que Carmen Rueda recoge la historia de una refugiada en Ginebra.

–¿Cuál es su fórmula para sobrevivir frente a los grandes grupos editoriales?

–Hacer lo que sabemos, poner mucho cariño en lo que hacemos y ofrecer esos títulos a los que los grandes grupos editoriales no dan visibilidad. Nuestro primer objetivo no es el comercial y eso es un elemento de crecimiento y éxito.