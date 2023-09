Ocho productores apuestan por seguir en la IGP Pimiento Fresno-Benavente

Los horticultores del pimiento en la comarca de Benavente valoran positivamente la campaña de este año, aunque como viene siendo habitual lo hacen pendientes del tiempo día a día. Lo cierto es que con las tormentas y el agua caída a finales de mayo y principios de junio la campaña iba algo retrasada, llegó después el calor a finales de julio que permitió al cultivo del pimiento un desarrollo "normal" y ahora se ha adelantado la maduración. Explica así Isabel Ruiz, la presidenta de la IGP (Identificación Geográfica Protegida) Pimiento Fresno-Benavente, cómo está siendo la campaña del pimiento en esta zona de Los Valles. "El pimiento morrón, que es el que tiene el marchamo de calidad ha sufrido más los últimos calores de agosto y lo cierto es que hay alguno asolado pero, en principio, podemos hablar de que esta sí es una campaña normal y buena", señaló.

Ya el pasado jueves salió al mercado de las verduras algún puesto de pimientos, "cuando lo normal es que hasta el segundo jueves de septiembre no se pongan en el mercado", señaló la presidenta. "Este año han ido antes porque la última ola de calor ha madurado el fruto".

Explica Ruiz que en esta campaña no está habiendo problemas de riego. "La máxima dificultad que hay es que cada vez hay menos productores y los que hay no quieren ir a los mercados, trabajan con almacenes y es del modo que es más rentable su trabajo".

De cara a la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra prevista para el último fin de semana de septiembre Ruiz señala que las previsiones es que "en principio esta año no haya problemas para que saquemos producto para esa feria. Desde mi punto de vista se ha puesto una fecha muy tarde puesto que ya se ve que la maduración va adelantada, pero en definitiva es algo que se ha decidido en la asamblea y hay que respetar".

IGP Pimiento Fresno-Benavente

En cuanto a los pasos hacia los que ha avanzado la marca de calidad IGP Pimientos Fresno Benavente explica Ruiz que "lo cierto es que estamos pocos productores, el pimiento morrón se cultiva cada vez menos, pero en la feria estaremos con el fin de promocionar el producto". En esta edición habrá dos productores con pimiento morrón certificado con la marca de calidad. "Hay otros aspectos que tenemos que concretar y cerrar a nivel organizativo pero sí estaremos al menos para seguir promocionando este producto que es único y de gran calidad", señaló la presidenta de la IGP que ha renovado en su cargo recientemente.

La certificación del producto con la marca de la IGP comenzará en estos días, según explica Ruiz. "La idea es que en la alubiada de la Bañeza ya salga pimiento morrón certificado con la IGP. Los de Fresno ya han pedido etiqueta y contraetiqueta del producto, en pequeñas cantidades, eso sí, pero ya habrá producto certificado".

La presidenta, que produce también otros pimientos, se declara "una enamorada del morrón. Es lo nuestro, es lo que nos diferencia del resto, como este pimiento no hay otro", asegura. Y reconoce que "la producción es poca, y cada vez más residual, no hemos logrado dar un cambio a esto. No hay relevo generacional. La gente joven no quiere dedicarse a esto, cuando es un producto que tiene futuro".

Agradece la presidenta de la IGP la apuesta que ha hecho la Diputación Provincial de Zamora por morrón de Los Valles y la IGP que cuenta en la actualidad con 8 productores.

En la actualidad, la IGP cuenta con un semillero de morrón. Durante dos años se estuvo recogiendo semilla en campos de ensayo para lograr un pimiento morrón de calidad, acorde a las características de la IGP. "Cuando alguien quiere plantar pimiento morrón compra en este semillero la semilla. Nos garantiza mantener la IGP, y tener un control del producto. Es una garantía. Ha sido un paso muy importante para el producto y para garantizar esa calidad del pimiento que se cultiva como morrón".

La demanda de lamuyo del Tera se multiplica por la pérdida de producción en otras zonas

La producción de pimiento en la zona del Tera está avalada por la sociedad La Huerta del Tera, que vende al por mayor frutas y y hortalizas, teniendo un protagonismo destacado el pimiento, tanto morrón como lamuyo y sus variedades. El acuerdo comercial de 15 productores con la empresa Mercadona ha permitido el crecimiento de casi un 80% de la producción de este fruto. De la huerta del Tera, y municipios de la zona del Esla se distribuye pimiento en fresco para toda la zona norte peninsular.

Pero, además, este año, la producción se ha multiplicado puesto que también está saliendo producto para otros puntos de la geografía nacional. "Es producto de aquí, realizado por agricultores de aquí y utilizando los métodos tradicionales de aquí. Hay gente que prefiere el pimiento lamuyo y sus variedades, yo sigo siendo una enamorada del morrón aunque lo cierto es que tengo una gran producción de lamuyo", explica Isabel Ruiz, gerente de La Huerta del Tera.

Explica Isabel que este año la producción es más abundante que en campañas anteriores. "El clima ha sido peor en otras zonas de la península y eso ha hecho que se incremente la demanda de pimiento en esta zona". Esto ha permitido también que se mejore la rentabilidad. "Este año el precio acompaña y mucho. La gente está muy contenta porque trabajas y recibes un precio que esta vez sí está por encima del mercado. Es un modo de que haya rendimiento a su trabajo y no pasa siempre". Señala la gerente de La Huerta del Tera que ahora mismo ya hay unos 100.000 kilos de lamuyo en el mercado. "Estamos hablando de cifras importantes porque el año pasado podíamos tener a estas alturas unos 30.000 kilos. Ahora se está haciendo pimiento verde italiano y unos 10.000 kilos de rojo". En cuanto a las lluvias de estos días explica que "el terreno estaba muy seco y la maduración está apenas comenzando. Ahora mismo no es demasiado preocupante", incide.