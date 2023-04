Decenas de personas se agarran a la maroma solidaria por AFIBE, en la Carrera del Toro Enmaromado

No faltó la emoción en la tarde de ayer a las puertas del toril de Benavente. Decenas de personas optaron por participar en la nueva edición de la Carrera del Toro Enmaromado, organizada por el Club Benavente Atletismo, con un carácter benéfico. Las inscripciones de tres euros han recaudado fondos para la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Benavente. Ha sido un reencuentro con la fiesta, el deporte y la convivencia de decenas de personas que no han dudado en agarrarse a la maroma de la solidaridad y simular el recorrido del toro enmaromado, esta vez realizado por un carretón. Gente del Toro no ha querido perderse esta iniciativa con la que colabora año tras año y se prepara ya para las escuelas taurinas con carretones que vuelven esta mañana a Benavente con motivo de las fiestas patronales.