"En los tiempos que corren o nos unimos en la comarca de Benavente para fijar objetivos o estamos vendidos"

El alcalde de Quiruelas de Vidriales, Antonio García Cidón (Benavente, 1978), cree que la unión comarcal es la única forma de resolver los problemas de las zonas rurales, la llamada España vaciada. Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, García Cidón, ha auspiciado una comunidad energética en parte de la comarca y en esta entrevista habla de un proyecto que describe como "una cooperativa es voluntaria, abierta a nuevos socios, que es 100% de los vecinos y de las empresas locales, no como otras iniciativas que se dan en la provincia".

–¿Qué objetivos le llevaron a impulsar una comunidad energética primero en Quiruelas de Vidriales y luego en la comarca?

–Sobre todo los altos precios de la energía. Afectan mucho a las personas y a los negocios. También el optar por un tipo de economía distinta en lo que tiene que ver con la producción de energía y de alguna manera hacer más independiente a la gente de los grandes productores energéticos. Esto es soberanía energética.

-Tras la pandemia y fundamentalmente por la guerra de Ucrania la factura pública de la luz en grandes y pequeños ayuntamientos se ha disparado. ¿Cuál es la situación en Quiruelas de Vidriales?

-Por ejemplo, en el mes de febrero y en alumbrado público, que es el que más gasto genera, se ha multiplicado por tres con respecto al año pasado.

–Nueve municipios incluyendo el suyo se han sumado a la iniciativa de una comunidad energética comarcal. ¿Confiaba en lograr aunar más sumas de voluntades o ha habido circunstancias que han limitado la participación?

–No sé si ha habido circunstancias limitativas. Quiero pensar que esta es una decisión más o menos personal de los distintos alcaldes de la zona. Lo que hemos logrado está bien. No voy a hacer cábalas sobre otro tipo de expectativas que pudieran ser demasiado altas.

–¿Cómo es este proyecto a corto, medio y largo plazo?

–A corto plazo que los que formamos ya parte del proyecto comencemos a rodar. Se comience con las instalaciones y podamos demostrar que funciona y es viable. Y a medio y largo plazo lograr que crezca. Que se adhieran más vecinos y más municipios. Cuantos más mejor. Vivimos en una zona en la que por desgracia tenemos que ser conscientes de que para determinados proyectos o nos unimos en pos de un fin común porque si no individualmente no hacemos nada. Estamos perdidos. Somos tan pequeños que por separado no pintamos nada.

–En la práctica esta iniciativa busca producir energía más barata para los vecinos y los municipios, pero tiene otras ramificaciones vinculadas. ¿Cuáles son?

–En principio se trata de crear una cooperativa de autoconsumo en la que los socios consumen la propia energía que producen y luego los excedentes son contratados en función de lo que se decida y de las ofertas recibidas, o bien se compensa cuando no se está produciendo o bien se recibe una compensación económica por la energía que se está vertiendo a la red cuando no la estás usando. Puede ser una de las dos opciones o un mix, una combinación de las dos. Luego, lo que es la movilidad sostenible consiste en la adquisición de vehículos eléctricos para la movilidad de los cooperativistas y su utilización a la demanda.

–¿Para qué fines o servicios?

–Si se necesita un vehículo para ir a Zamora, a Benavente o a León, reservas el vehículo, vas y lo dejas en su sitio al volver. Esto es a nivel de cooperativistas, que serían los usuarios potenciales.

–Aparte de la movilidad de los socios, qué otras posibilidades ofrecerían los vehículos.

–Otra opción que también está incluida en el proyecto es la adquisición de vehículos eléctricos para aquellos pequeños comercios socios de la cooperativa que puedan realizar repartos a los pueblos circundantes y a personas vulnerables, personas dependientes o de movilidad reducida, que al fin y al cabo son las que tienen dificultades a la hora de hacer la compra.

–Qué plazos maneja, si se otorga la subvención, para poner en marcha las instalaciones solares en cada uno de los nueve municipios adheridos.

–Tratándose de las administraciones públicas desgraciadamente los plazos son difíciles de concretar. En principio, antes del 30 de junio la subvención tiene que haber sido resuelta. Una vez concedida hay que iniciar el proceso de tramitación para la instalación de las placas fotovoltaicas en cada municipio. Esto llevará un tiempo porque hay que sacarlas a subasta pública con un procedimiento similar al que pone en marcha cualquier ayuntamiento cuando licita una obra pública.

–Otra opción del proyecto a futuro es la implementación de energía micro eólica. ¿Cómo sería este despliegue?

–Si el proyecto marcha bien y se cumple según lo previsto se acometería la ampliación de la cooperativa a nuevos socios y nuevos municipios y se incluiría la energía mini eólica. Son unos pequeños generadores napta, que van en lo alto de los edificios, y que pueden generar cinco o seis kilovatios cada uno, con una eficiencia muy buena, un mantenimiento muy bajo, sin ruidos ni molestias, y con un coste de inversión muy parecido o inferior al de la fotovoltaica. Sería una combinación muy buena a la hora de producir energía y sobre todo cuando no hay suficiente sol, pero sí viento, lo que permitiría a los cooperativistas seguir consumiendo.

–¿La fórmula de la unidad de pequeños municipios para dar solución a problemas similares se va a convertir en la única vía de futuro para combatir el vaciado de las zonas rurales o en algún momento las administraciones superiores se implicarán de verdad?

–Mi impresión es que las administraciones superiores podrían hacer mucho más de lo que hacen. Está claro. No sé si no hace más por falta de personal y recursos humanos, por falta de interés o por otros motivos. Pero lo que parece es que aquí solo se acuerdan de nosotros cada cuatro años, cuando hay que vota: se dan un paseíto por aquí, te pasan la mano por el lomo y listo.

–¿Como alcalde percibe que esta es una impresión extendida entre sus vecinos?

–Es mi impresión, pero podría decir que básicamente es así con carácter general. Tenemos carencias sanitarias y no sé la opinión de los compañeros de otros ayuntamientos pero tratar con las administraciones autonómica o estatal es un horror de inconvenientes y sobre todo de tiempo. Muchas veces son ellos los que te ahogan en los plazos y puedo poner como un ejemplo reciente que llevamos esperando 14 meses a que la Junta nos devuelva las normas urbanísticas tras incorporar las correcciones sobre plano que ellos nos pidieron que hiciéramos. Las hicimos, las entregamos y 14 meses después no sabemos absolutamente nada sobre ellas. Esto a nivel regional, pero a nivel estatal llevamos un año esperando por un permiso para plantación de chopos.

–¿Cree que hablan de la España vaciada recurrentemente pero no están a la altura a la hora de resolver los problemas?

–Ni mucho menos y en parte esto es así por la falta de espíritu crítico y voluntad de castigo de los electores de las zonas rurales.

–¿Cree que la unión al margen de las ideologías es la única manera pragmática de que el mundo rural salga adelante?

–Desde luego. En los tiempos que corren y hacia los tiempos que vamos, o estamos unidos y fijamos objetivos comunes para lograrlos, o si no estamos vendidos. Es la única forma de hacer un poco de fuerza. No creo que se vaya a conseguir absolutamente todo uniéndose, pero desde luego se conseguirán muchas más cosas que en solitario.

–¿Qué carencias fundamentales tiene la comarca hoy por hoy?

–Las que ha tenido siempre. No hay base industrial, ni diversificación de la economía. Somos una comarca agrícola y ganadera, pero también se necesitaría una diversificación económica con el apoyo de los organismos públicos para lograrla.

–¿Y a nivel de servicios públicos?

–La sanidad desde luego. La educación, desde mi experiencia como alcalde, el colegio de Quiruelas que pertenece al CRA de Santa Cristina, la verdad es que no me suscita queja. El profesorado es muy vocacional y se implica mucho y los padres están satisfechos. Ahora bien, la sanidad es uno de los grandes puntos negros y borrones que tenemos. Se necesita más personal en la Atención Primaria con horarios establecidos y fijos. Ahora te pueden decir, por ejemplo, que se pasa consulta los lunes, miércoles y viernes a las once de la mañana y el médico no aparece hasta las doce, o doce y media, o incluso algún día no aparecen, porque como tienen que recorrer tantos consultorios ni siquiera saben el tiempo que va llevar cada uno. Falta mucho personal sanitario, lo mismo que a nivel provincial y regional. Faltan medios y sobran convenios de colaboración con la medicina privada.