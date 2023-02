PSOE e IU dan por cumplido el 77% del acuerdo marco del Gobierno de coalición en Benavente

PSOE e Izquierda Unida, menos de tres meses de las elecciones, dan por cumplido el 77,6% de las medidas incluidas en el acuerdo marco del Gobierno de coalición surgido de las urnas en 2019.

Entonces, Luciano Huerga, por el Partido Socialista, y Manuel Burón, por IU, firmaron un documento de 14 páginas que recogía el espíritu del pacto y una relación detallada de los ámbitos y de las medidas incluidas en cada uno de ellos, 132 en total.

Tanto Huerga como Burón hacen una valoración "positiva" recalcando que "ha habido dos años de pandemia que obligaron a variar las inversiones previstas en 2020 y 2021".

Tres prinicipios

El pacto, que en parte daba continuidad al firmado en 2015, se inspiró en tres principios. El primero prometió una nueva ética de comportamiento político "basado en una defensa a ultranza del interés general, la transparencia, el compromiso con los benaventanos, y la gestión eficaz y eficiente de los recursos municipales".

El segundo apostaba por "la necesaria participación ciudadana" y el tercer principio se centraba en "la austeridad en el gasto del Gobierno municipal".

Burón y Huerga dan por cumplidos estos principios también, aunque admiten lagunas motivadas por la pandemia y por otras variables. De cualquier modo, sostienen que los principios generales sí se han desarrollado: trabajar por un Ayuntamiento democrático y autónomo y por el interés general; trabajar por la reindustrialización de Benavente; el compromiso de luchar contra toda práctica deshonesta, especulativa y corrupta; y favorecer la participación ciudadana.

Las medidas concretas del acuerdo se estructuraron en 15 bloques o ámbitos que van desde la reindustrialización, empleo y desarrollo económico, pasando por la fiscalidad, la educación o la sanidad, hasta el desarrollo de infraestructuras, la prestación de servicios y la apuesta por políticas de igualdad, solidaridad, integración y cooperación.

Medidas cumplidas

Del total de estas medidas dan por cumplidas el 67% del total, esto es, 89. Consideran que otras 14, están en marcha o se han cumplido parcialmente, el 10,6% del total; y afirman que otro 22,4%, 29 medidas, no se han cumplido por diferentes razones.

El Puerta del Noroeste, la apuesta por el desarrollo del CTLB, el Plan de Sostenibilidad de la Mota, o la conversión del mercado de abastos en un centro cultural que hará de Casa Solita en el futuro museo de la ciudad, son compromisos en infraestructuras que figuraban en el pacto y que ahora "solo tienen que ejecutarse, pero están aprobados y en marcha".

Citan también las medidas en política económica municipal, como las bonificaciones y congelaciones fiscales; los programas de educación y de apuesta por la reivindicación de mejoras sanitarias, y todo tipo de acciones sociales como medidas recogidas en el documento y cumplidas.

Luciano Huerga y Manuel Burón enfatizan el hecho de que durante 2020 y 2021 el Ayuntamiento se centró en ayudar a la población, especialmente al tejido comercial y productivo y a los ciudadanos más desfavorecidos. "Fue una contingencia inesperada, pero a diferencia de lo que ocurrió en 2007 con la crisis financiera y sin ninguna ayuda municipal, demostró que el Ayuntamiento podía ayudar y lo hizo".

¿Qué no se ha cumplido? No hay una ordenanza general de subvenciones (pese a estar redactada) y otras normas; no se ha realizado un auditorio en el recinto ferial; la dotación de una piscina alternativa al tobogán de las instalaciones acuáticas, o la creación de la Oficina de Desarrollo Local. Estos son algunos de los incumplimientos.