Beatriz Asensio, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Benavente, asegura que nadie le ha comunicado nada respecto al próximo mandato y hace hincapié en que será el presidente provincial quien tenga que confirmar esa decisión.

Saliendo al paso de la información publicada por La Opinión de Zamora sobre la decisión del PP de mantener a Asensio "en la recámara" de cara a las próximas elecciones, la portavoz explica que "me gusta distinguir entre el periodo electoral de 2019, en que fui candidata del PP en Benavente y el de 2023. Fui la candidata en 2019 y no tenía especial interés de ser la candidata, a mí me vinieron a buscar. Yo no me ofrecí en ningún momento ni ambicionaba ser la candidata del PP de Benavente. Con todo el orgullo he tirado para adelante estos cuatro años. Puedo tener la cabeza muy alta y la conciencia muy tranquila. He trabajo por Benavente y los benaventanos estos cuatro años y lo voy a seguir haciendo hasta el día que esta legislatura concluya".

Con relación a la llamada a otras personas para encabezar la lista de este partido, señaló que "supongo que forma parte de la maquinaria electoral, en este partido y en todos. No me corresponde a mí contestar a la pregunta de si seré o no la candidata del Partido Popular porque llegado el momento del ofrecimiento, como hace cuatro años, la última palabra la tengo yo".

La portavoz y el secretario del PP en Benavente, José Manuel Salvador, negaron un distanciamiento con la dirección del PP en Zamora y Salvador no ocultó su apoyo a la actual portavoz. Y aseguró que desde el órgano provincial "siempre se ha reconocido el excelente trabajo que como grupo municipal del PP hemos hecho los concejales". Ahondó Salvador en el trabajo realizado en el partido local durante estos cuatro años, a pesar de la pandemia.

Comisión de Hacienda

Tanto Asensio como Salvador comparecieron en rueda de prensa para desmentir al alcalde de Benavente, Luciano Huerga, con relación a las afirmaciones realizadas al anunciar la desestimación de las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales por el concejal de Ciudadanos.

Ayer en comisión de Hacienda se aprobó con los votos de los grupos en el equipo de Gobierno.

Inciden los populares que "no fue el PP el que presentó las alegaciones" y señala Salvador que "en todo caso es el equipo de gobierno quien ha retrasado la entrada en vigor del presupuesto por no haberse aprobado a 31 de diciembre. El alcalde miente cuando dice que por las alegaciones se retrasan pagos y convenios con asociaciones". Y lamenta que "el alcalde está usando las instalaciones municipales para hacer de secretario general del PSOE".