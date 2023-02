Benavente, emplazado a un juicio por un siniestro en una vía pecuaria de la Junta

El Ayuntamiento de Benavente tendrá que comparecer en un juicio contencioso-administrativo a petición de la Junta de Castilla y León por un siniestro ocurrido en el camino de Castrogonzalo en una vía pecuaria de titularidad regional.

El accidente se produjo en 2021 y la aseguradora ha demandado a la Junta exigiéndole responsabilidades por daños y perjuicios. La Administración regional ha comunicado por oficio al Ayuntamiento benaventano el procedimiento abierto para que se persone en la causa y se defienda.

Esta comunicación ha estimulado la reclamación que la Administración local benaventana lleva haciendo a la Junta desde hace tres años.

El Cordel de Cuatro Caminos o Cañada Sanabresa, la vía pecuaria de titularidad regional que conecta Benavente con Castrogonzalo, tiene algunos tramos conflictivos debido al deterioro de la calzada, en algunos puntos con enormes baches.

Las peticiones de arreglo se han sucedido desde 2020. La última fue verbal. El alcalde, Luciano Huerga, le pidió a la delegada territorial, Leticia García, que interviniera en este asunto en la reciente visita institucional. Con anterioridad, el Pleno había aprobado una moción en este sentido por unanimidad.

Según el Ayuntamiento, en el camino de Castrogonzalo se produce un siniestro de media al mes. Aunque mayormente se trata de reventones de ruedas, el deterioro de puntos concretos del tramo y el temor de que un accidente concluya con víctimas sostienen la insistencia en la petición de arreglo.

Este mismo mes se han producido dos siniestros. El día 2, un vehículo se salió de la calzada y volcó en una tierra colindante tras entrar en un badén no señalizado a más velocidad de la recomendable. La Guardia Civil se hizo cargo del atestado y la Policía Local emitió un informe haciendo notar la falta de señalización de limitación de velocidad y de peligro por badén.

En septiembre de 2021, el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Zamora respondió a la petición de arreglo del Cordel de Cuatro Caminos del Ayuntamiento de Benavente, que iba acompañado de informes técnicos y policiales, reconociendo que la vía pecuaria es de titularidad regional, pero defendiendo que entre los usos permitidos no figura la circulación de vehículos a motor.

El Servicio de Medio Ambiente cita la ley y especifica que en las vías pecuarias se permite el tránsito de ganado y otras actividades complementarias "como la práctica del senderismo, la cabalgada u otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero".

Resulta llamativo este recordatorio porque fue la Junta la que asfaltó la vía pecuaria en 2008 con fondos de la Consejería de Agricultura para facilitar el acceso de vehículos agrícolas y camiones a los entonces nuevos almacenes de cereal de la Cooperativa TEO (Nutecal más tarde y Agropal en la actualidad).

La entonces consejera de Agricultura, Silvia Clemente, no tuvo problemas con la ley para destinar hasta 2013 unos 630.000 euros que afectaban a 22 kilómetros de caminos y vías pecuarias en el término, el Cordel de Cuatro Caminos entre ellos.

Sin embargo, el escrito de 2021 de Medio Ambiente dice literalmente: "El estado actual de los tramos a los que se refiere el Ayuntamiento, según se observa en las fotografías aportadas, no impide el fin principal al que están destinadas estas vías pecuarias, que es el tránsito ganadero, ni los usos complementarios que establece la Ley. No obstante –concluye– la realización de mejora en estos tramos se podría autorizar por este Servicio siempre que no supongan ampliación de caminos y se refieran únicamente a limpieza y acondicionamiento de los mismos".