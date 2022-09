El riego de los cultivos de la margen derecha del Tera, pendiente de la lluvia de estos días

Más que nunca los cultivadores de la margen derecha del Tera, en la comarca de Los Valles de Benavente, están pendientes de la lluvia. Y es que no se ha avanzado apenas nada en la reunión mantenida en Valladolid con presencia de representantes de los regantes de esta zona de la comarca benaventana de Los Valles y representantes de Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Al menos es la valoración realizada por los regantes que no salieron del encuentro muy satisfechos.

La campaña de los productos de la huerta de esta zona, que habitualmente cuenta con agua para el riego hasta el 30 de septiembre, y puntualmente algunas jornadas más en el mes de octubre para la cosecha del pimiento, sigue necesitando agua. Varios hortelanos ya lamentan pérdidas irreparables producidas por la falta de agua en las últimas semanas, desde que el pasado día 27 de agosto se puso fin al riego en esta margen del río Tera. Ha llovido apenas dos jornadas desde entonces y no es suficiente para la mayoría de los cultivos. Algunos agricultores han procedido al llenado de cubas de otros canales, pero aseguran que no es la solución para salvar el trabajo de todo un año y la economía de numerosas familias que dependen del agua para sacar adelante los cultivos.

Siempre desde el punto de vista de los agricultores, puesto que no ha sido posible conocer la valoración del órgano de la cuenca, no se ha alcanzado acuerdo concreto que lleve a garantizar el riego al menos dos días a la semana, como pedían los regantes. El acuerdo al que se ha llegado es el de volverse a reunir el próximo viernes para valorar cuál es la situación del embalse, atendiendo al agua que pueda caer esta semana procedente de la lluvia. Será en esa reunión donde se podría tomar una decisión en firme sobre la posibilidad o no de volver a reanudar el riego de los cultivos de esta margen del río Tera y de los que dependen decenas de familias de la comarca de Benavente.

Sigue la preocupación del sector hortícola de los Valles que reciben con cierto alivio la lluvia de la jornada de ayer y la prevista durante la semana.

En el encuentro han estado representando a los cultivadores de la margen derecha del Tera tanto el presidente de la comunidad de regantes, Lázaro Zarza, como el alcalde de Micereces de Tera, Carlos Martín y la presidenta de la IGP del Pimiento Fresno-Benavente, Isabel Ruiz. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha intermediado entre las partes para tratar de alcanzar un acuerdo, que de momento parece no llegar.

Desde el mismo momento en que se cortó la campaña de riego, desde la comunidad de regantes se solicitó por escrito el riego al menos dos o tres días a la semana, durante dos semanas, para no perder la campaña hortícola de la zona.

El pasado miércoles se reunía la Comisión de Desembalse, para atender la propuesta de la Junta de Explotación y no se logró dar luz verde a ese riego puntual. Los alcaldes del Tera también se reunieron de urgencia el fin de semana.