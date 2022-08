Los agricultores del Tera piden riego dos o tres días a la semana para salvar la huerta

“Si no nos dejan regar, va a ser la ruina de la campaña de este año, con lo poco que ha llovido hoy (por ayer) y lo que teníamos regado ya en el campo vamos a poder aguantar una semana, más no”.

Este es el sentir de los agricultores de la zona del Tera que con la campaña de riego clausurada no saben cómo van a sacar adelante la producción hortícola de este año en unas 7.500 hectáreas regables en la margen derecha de este río.

La campaña de riego finaliza habitualmente el 30 de septiembre y los de la margen derecha suelen prolongarla quince días más para garantizar la recogida del pimiento de localidades como Micereces, Aguilar o Pumarejo, entre otros pueblos.

Confederación Hidrográfica del Duero cerró la campaña el pasado sábado y ese mismo día los regantes han presentado un escrito pidiendo que se reanude. “Estamos esperando a ver qué nos dicen pero esta situación es insostenible. Necesitamos que nos dejen regar al menos dos o tres días a la semana para garantizar que la producción sale adelante”, explicó el presidente de la comunidad de regantes, Lázaro Zarza.

Asegura Zarza que “la campaña no ha ido muy bien. Hemos tenido muchos altibajos, y con muchas incertidumbres. Pero nosotros hemos hecho los deberes, lo hemos hecho bien, no pueden quitarnos el agua cuando hemos estado haciendo las cosas bien. Esperamos que el cierre no sea definitivo”.

El bajo nivel de agua que registran los embalses a causa de la sequía impiden que la campaña de riego en casi 8.000 hectáreas de la margen derecha del Tera, en la provincia de Zamora, finalice con normalidad.

Asegura Zarza que los agricultores están muy enfadados y van a “ver si con el diálogo con Confederación logramos resolver esta situación”. Parece ser que “el maíz, salvo excepciones, sí se ha salvado, pero necesitamos agua para regar coliflor, pimientos, puerro, remolacha, patatas, guindillas, y también hay muchos huertos familiares. Quedan los cultivos de la huerta, ahora es cuando necesitan el riego, están empezando a cortar esta semana”.

Insiste el presidente de la comunidad de regantes que “no hemos derrochado el agua. Este año comenzamos con 6.000 metros cúbicos para andar bien. Pero iniciamos el riego casi veinte días después de iniciada la campaña. “Es una campaña insólita y si no se reanuda el riego vamos a la ruina en esta comarca. Ya en julio tuvimos restricciones pero aunque sea poco es necesario regar”, añadió Zarza.

Los regantes del Canal del Esla que necesiten sembrar tendrán que solicitar el agua

En el Canal del Esla, la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes comunicaba la pasada semana a los agricultores que el agua del canal se cortaría el domingo a las 24 horas. También la sequía ha complicado el desarrollo de la campaña que se ha ido adaptando a las restricciones impuestas y han tomado medidas adicionales como prohibir el riego de la paja.

Informa la comunidad de regantes de este canal que “los que necesiten sembrar colza, alfalfa o veza, deberán solicitarlo por escrito en la Oficina de la Comunidad, especificando las parcelas, su extensión y la acequia por la que riega” y deberán hacerlo antes de mañana miércoles. Advierte también el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Nava Martínez, que “únicamente los solicitantes podrán regar, siempre siguiendo las indicaciones del guarda”.

En este canal se incluyen localidades como Matilla de Arzón, San Cristóbal de Entreviñas, Benavente, Castrogonzalo y Villanueva. Durante la campaña y dada la climatología de altas temperaturas y ausencia de lluvias, se ha pedido la colaboración de los regantes para optimizar el riego.