Partido Popular y Ciudadanos volvían a comparecer conjuntamente para reprobar unas declaraciones realizadas por el concejal de IU de Benavente, Manuel Burón, en la comisión de Medio Ambiente. Comisión en la que solo estuvo presente de los grupos en la oposición la representante de Ciudadanos, Sara Casquero.

Explica esta concejala que al ser requerida la limpieza vial en Benavente, el concejal del área dijo “en este puto pueblo son unos guarros. Y qué quería que hiciera, si ir casa por casa diciéndole a la gente que son unos guarros con el consiguiente problema de que la gente de Benavente le puede partir la cara como ha pasado en alguna ocasión. Hizo alusiones a los técnicos municipales queriendo decir claramente que no estaban haciendo bien su trabajo y que él se sentía incapaz de llevar la gestión del Ayuntamiento para hacer la limpieza”.

Burón que no ha desmentido estas declaraciones señala que “fue una expresión que hice en ese momento pero no tengo nada que retirar, tienen la piel muy fina. Hay ciudadanos que no utilizan debidamente los servicios y está a la vista de todo el mundo. Pasas por ciertas calles que hay botellas y latas que están años en el mismo lugar. Eso es así y es la realidad”, lamentó.

La oposición ha pedido la grabación de esa comisión para verificar las afirmaciones, su dimisión y una disculpa pública.