Sesión plenaria en Benavente de carácter ordinario y con asuntos de mero trámite que han servido en este caso a la oposición para aprovechar cada turno de debate para cuestionar la gestión municipal de PSOE e IU en distintos ámbitos. Críticos con la gestión en áreas como la de Medio Ambiente de la que no se trataba ningún punto en el orden del día y también con la relación de los concejales socialistas con el de IU. Agotaron los tiempos de cada intervención y el pleno se ha prolongado durante tres horas y media, en las que se han debatido hasta los puntos en los que previamente, en junta de portavoces, se había optado por ir a la votación directamente.

A pesar de las reiteradas críticas por parte de la oposición sí ha habido varios puntos que salieron adelante con el voto unánime de la corporación. En concreto dos de las mociones presentadas por los grupos del PSOE e IU. Una para instar a la Junta que comunique a los ayuntamientos “a la mayor brevedad posible” si va a seguir manteniendo la obligación sanitaria del refuerzo de desinfección y limpieza entre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para los centros educativos, de cara al curso escolar que comienza en septiembre. Y para pedirle mayores esfuerzos económicos que financien, sino es íntegramente, si al menos en mayor porcentaje estos gastos extraordinarios, que pagan en la actualidad el Ayuntamiento y que en el caso de Benavente se cifra en los dos últimos años en 280.000 euros.

También fue unánime el voto para pedir a la Junta las convocatorias de las subvenciones para fomentar el empleo en el ámbito local.

Y decidieron abstenerse en el caso de la moción de urgencia para pedir a la Junta planes para la prevención activa del fuego. Abstención que en el caso del concejal de Ciudadanos, Jesús Saldaña, justificó al considerar que “estamos metiéndonos en las competencias de los demás”. Mientras que el edil popular, Javier Vega, acusó al equipo de Gobierno de hacer “un uso partidista” de los incendios al presentar la moción (aunque después presentara su propia moción el PP relacionado con el mismo tema) e hizo hincapié en que “no vamos a exculpar ni culpar a nadie”.

No prosperaron las mociones presentadas por el PP puesto que, señalaron los grupos en el equipo de Gobierno “no se han presentado en junta de portavoces para permitir una declaración conjunta en caso de que coincidan en la materia”, como es el caso.

Dentro del orden del día salió adelante con los votos del PSOE e IU las modificaciones de carácter técnico previstas en la ordenanza fiscal de las plusvalías en la que se destacó que “el efecto recaudatorio no va a tener impacto”. Saldaña se definió “incapaz” de ratificar estas modificaciones. Mientras que el concejal del PP, José Manuel Salvador, dejó para el segundo turno del debate su alocución en la que puso en valor el trabajo de Tesorería y siguió el discurso pidiendo a la concejalía que se tenga en cuenta también otros “requerimientos técnicos” de esta área.

Se aprobó también la modificación de la ordenanza de recaudación e inspección tributaria y la inadmisión a trámite de acción de nulidad contra providencia de apremio interpuesta por un particular.

En cuanto a la proposición de Alcaldía para la inclusión en el inventario de bienes de una parcela municipal de 735 metros cuadrados, ubicada en los terrenos donde Mercadona va a levantar un supermercado no solo votaron en contra de la urgencia, sino que los grupos del PP y Ciudadanos se abstuvieron en este punto. Finalizado el expediente de investigación se ha procedido a aprobar la actualización del inventario de bienes para incluir esta parcela.

Ciudadanos explicó que no estaban debidamente informados y PP que no se había incluido debidamente en el orden del día. Por su parte Burón, de IU recordó a los grupos en la oposición que se trata de una situación jurídica y administrativa que se lleva a pleno para proseguir con el desarrollo de la superficie comercial. Mientras que Veleda recordó a la oposición no solo que el expediente había estado en exposición pública, sino que sí estaba informada desde la pasada semana de los puntos en el orden del día.