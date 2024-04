Una ayuda al emprendimiento desde el banco social MicroBank

Era una apuesta arriesgada, pero veía así cumplido su sueño. La zamorana Clara Sánchez se hizo cargo hace ya seis años de la librería Miguel Nuñez, transformándola en Octubre, un nombre que ya se ha hecho un hueco más que merecido en el mundo literario de Zamora. Y todo esto lo pudo conseguir gracias a la ayuda de MicroBank, el banco social de CaixaBank, referentes en inclusión financiera a través de microcréditos y otra financiación con impacto social.

«Me enteré del traspaso de la librería e, informándome de los pasos que tenía que seguir, me asesoraron y, parte de la financiación que necesitaba, decidí hacerla a través de un microcrédito», recuerda la emprendedora zamorana, que ve el principal beneficio en esta forma de ayuda en que «depende solo de ti y de tu idea de negocio. En el caso de no tener un apoyo personal o de cualquier otro tipo, porque eres joven o porque no tienes a nadie que te respalde económicamente, siempre puedes acceder a esta ayuda para conseguir tu propio trabajo y cumplir tu sueño de poder trabajar en lo que te gusta, sobre todo si tienes una idea de negocio interesante», argumenta Sánchez.

Clara Sánchez atiende a un cliente / José Luis Fernández

En su caso concreto, no se trataba de un negocio nuevo, sino de mantener una librería «que llevaba más de treinta años abierta. Creo firmemente que mantener ese tejido en la ciudad es importante», subraya, más allá de la responsabilidad añadida de hacerse cargo de un establecimiento «que ya tiene una trayectoria y un nombre», reconoce. Por todo ello, recomienda este tipo de microcréditos de MicroBank, «es una excelente opción para emprender», asegura.

Apoyo fundamental

El de Clara es solo un ejemplo de lo que se ha logrado en el mundo editorial en España gracias a la financiación de MicroBank. Según los datos del pasado año, un total de 143 negocios se abrieron en este sector con el apoyo del banco social de CaixaBank. Una cifra nada desdeñable y todavía mejor, si cabe, teniendo en cuenta que en el 2022 fueron 107 ideas las que vieron la luz alrededor de las librerías. Los últimos números que maneja CaixaBank no pueden ser más esperanzadores, con 36 nuevos establecimientos de comercio de libros, prensa y edición en el primer trimestre.

Los microcréditos de CaixaBank han ayudado, ante todo, a emprendedoras en Castilla y León, con 231 mujeres que han conseguido su objetivo de poner en marcha un negocio con la ayuda de la financiación de MicroBank durante el pasado año en la Comunidad. Una cifra que en España asciende hasta las 5.723 mujeres.

Clara Sánchez en su librería / José Luis Fernández

En total, el banco social de CaixaBank otorgó a emprendedoras préstamos por valor de 3,5 millones de euros en Castilla y León —85,1 millones en toda España— lo que supone un incremento del 106% en la Comunidad y de un 73% a nivel estatal. Además, el importe medio de esos préstamos a mujeres se coloca en los 15.405 euros en Castilla y León.

Perfil de las emprendedoras

Con la colaboración de Stone Soup Consulting y KPMG, MicroBank ha realizado un estudio para analizar el perfil de las emprendedoras. Con respecto a la edad, tan solo el 18% tienen entre 26 y 35 años, mientras que el grupo más numeroso lo comprenden, con un 44%, las mujeres de entre 36 y 49 años, mientras que el 32% restante tienen entre los 50 y 64 años.

En cuanto a nivel educativo, todavía el 65% de las mujeres que deciden emprender no dispone deformación universitaria, aunque dentro del conjunto total de emprendedores con estudios universitarios, las mujeres representan el 48%, lo que ilustra un equilibrio de género en el ecosistema emprendedor en este aspecto concreto.

Sobre las motivaciones para emprender, la principal es la detección e una oportunidad de negocio (38%), seguida de la voluntad de ganar independencia (26%), la vocación (16%), el desempleo o temor a perder el trabajo (8%), la necesidad de mayores ingresos (6%), un negocio familiar (3%) y la escasez de empleo (2%).

Por sectores, la mayoría de las mujeres emprendedoras se decanta por el comercio minorista (36%), mientras que los hombres lo hacen en un 17%. Los servicios profesionales, con un 34%, es el segundo sector donde más se desarrollan los negocios que precisan estos microcréditos, seguido por hostelería y restauración (21%) y fabricación (5%). Nuevas tecnologías, construcción y sector primario son, por contra, los sectores menos atractivos para las mujeres, según este estudio.

Apoyo femenino

Otro dato curioso es que ellas siempre tienden a contratar a otras mujeres cuando generan empleo, con un 62% frente al 41% de los hombres, así que las empresas lideradas por emprendedoras ejercen un efecto positivo en la empleabilidad femenina.

«En MicroBank trabajamos para favorecer el emprendimiento y es una gran satisfacción constatar que la cifra de mujeres que logran impulsar sus negocios gracias a esta ayuda no para de crecer», se alegra Cristina González, directora general de MicroBank. «Seguiremos apoyándolas, conscientes de que sus proyectos generan empleo, riqueza y bienestar», añade.