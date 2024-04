La experiencia virtual "Symphony" descubre a los zamoranos el alma de la música

La experiencia inmersiva “Symphony” llega a la Plaza de la Marina de Zamora para el disfrute de todos los ciudadanos. Un proyecto audiovisual muy original de la Fundación La Caixa que ofrece un viaje al alma de la música.

La muestra itinerante ha sido reconocida con varios premios por su innovación proponiendo al público una nueva forma de sentir la música gracias a la tecnología de realidad virtual. Bajo la batuta del director Gustavo Dudamel y acompañados de los más de cien músicos que integran la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, se ofrece al público escuchar la música de una forma distinta, incluso, entrando en el interior de los instrumentos.

Un viaje asombroso protagonizado por las composiciones de Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler o Leonard Bernstein dirigido a todo tipo de públicos, sean aficionados de la música o no.

La delegada territorial de la Fundación “la Caixa” en Castilla y León, Araceli Gutiérrez; el asesor de la muestra, Marcel Gorgori; la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas; y la directora de la oficina Store de CaixaBank en Zamora, Iría González fueron los encargados de inaugurar la muestra que podrá visitarse del 17 de abril al 13 de mayo.

Detalles de la exposición

"Symphony" se divide en dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de cien metros cuadrados cada una. En la primera de ellas se puede ver una película panorámica que introduce al espectador en este viaje y le guía solo a partir de sonidos.

La segunda unidad está dedicada a vivir la experiencia de realidad virtual. Cuando el espectador se coloca las gafas, en cuestión de segundos se encuentra en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, sentado en una silla y el maestro Gustavo Dudamel, le da la bienvenida.

A continuación, el viaje se va enriqueciendo cada vez más en compañía de los músicos de una orquesta sinfónica.

El recorrido continúa de manera apasionante ofreciendo la oportunidad al público de mover la cabeza para descubrir todas las vistas y asombrarse con lo que tienen a su alrededor.

Una experiencia que la edil de Cultura calificó de “maravillosa experiencia” animando a todos los zamoranos a acercarse a la carpa instalada en la Plaza de la Marina para vivir “algo diferente y único”.

Cuatro años de trabajo

Las dos películas que componen la muestra, la primera rodada en Colombia, Nueva York y la costa mediterránea, y la segunda en Barcelona, han supuesto un trabajo de cuatro años, tal y como desveló el asesor de la exposición, Marcel Gorgori.

Entre los numerosos premios que tiene destacan el Project of Influence 2023, impulsado por The Best in Heritage, con el soporte del Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés) y la organización Europa Nostra. Este galardón se suma al recibido en septiembre de 2022, cuando el proyecto se alzó con uno de los European Heritage Awards, impulsados por la organización Europa Nostra y la Unión Europea, en la categoría de Educación, Formación y Habilidades.

Durante la presentación, Iría González mostró su “agradecimiento” al Consistorio por su “apoyo” a estas actividades que redundan en “beneficio de los zamoranos”, y a La Caixa por hacer posible esta “propuesta tan innovadora” y por elegir Zamora “como una de las paradas de la muestra itinerante”.

Horarios

La exposición puede visitarse de manera gratuita hasta el 13 de mayo de 2024. Los pases son de 30 minutos siendo necesaria la reserva de entradas en caixaforum.org. La exposición está abierta de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 15.00 y de 16.30 a 21.00 horas

Actividades sociales

La delegada territorial de la Fundación “la Caixa” en Castilla y León aprovechó su intervención para informar de que la Fundación “la Caixa” cuenta con un presupuesto de 600 millones de euros, el 60% destinado a actividades sociales. En esta última edición, cinco entidades zamoranas han sido seleccionadas dentro de las convocatorias sociales para financiar sus proyectos gracias un presupuesto global de 110.000 euros. En cuanto a la exposición, González reiteró que “Symphony no es una muestra al uso, sino un proyecto visual que pone en valor el patrimonio de la música clásica a través de la tecnología más vanguardista”.