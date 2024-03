Nuestra Madre de las Angustias protagoniza un nuevo mural en Zamora

La imagen de Nuestra Madre plasmada desde bajo, desde el punto de vista que ve el público cuando procesiona, supone la perspectiva que ha elegido el artista Saúl Alija para representarla en una pared próxima a la sede de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias.

El mural, enclavado dentro del programa municipal Variopinta, están pintado "en negro, por el color del caperuz, y el tono de la estameña", describe Alija quien se ha inspirado también "en la Capilla del Rosario de Vence de Matisse".

El artista, que ha plasmado su trabajo sobre una capa de antihumedad, ha apostado por "jugar con los matrices y los brillos" en una ejecución que inició a carboncillo y donde ha combinado acrílicos y esmaltes. "En el Cristo, en las lágrimas y en las manos también he aplicado un barniz brillante", comenta el artista.

La creación "no es un mural al uso" subraya Saúl Alija quien confiesa que "me ha impresionado pintarla porque mi abuela tenía una fuerte devoción" por la obra de Ramón Álvarez y fue su abuela quien me inscribió en la cofradía con solo siete años y "es la Virgen de la familia".

