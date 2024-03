Ni la lluvia ahoga el grito feminista en Zamora

«Soy vida, estoy viva». Ese himno feminista zamorano puso el colofón a una jornada de reivindicativa con motivo del Día Internacional de la Mujer que estuvo repleto de actos en la ciudad. Pese a que la climatología pareció conjurarse contra la igualdad a la hora de la manifestación, no pudo acabar con ella ni ahogar el grito feminista que entonaron al unísono las zamoranas y los zamoranos que recorrieron las calles del centro de la capital, paraguas en mano, para visibilizar y hacer ver a quienes todavía no se hayan enterado que el feminismo no es el contrario del machismo sino el sinónimo de la igualdad.

Fue una jornada del Día Internacional de la Mujer atípica y climatológicamente desapacible en Zamora, con fuerte viento por la mañana y la lluvia que hizo acto de presencia por la tarde. Pese a ello, el aguacero no amilanó a quienes mostraron su compromiso con los derechos de las mujeres y al igual que contra el machismo existe el antídoto de la igualdad, contra la lluvia se inventaron los paraguas.

Así fue como las cerca de cuatrocientas personas que se concentraron en la calle Amargura desafiaron el temporal para dejar patente que no están dispuestas a admitir que se den pasos atrás y dejar constancia de que aún existen un largo trecho por recorrer para acabar con la desventaja de nacer mujer y no hombre. "Feminismo, el grito necesaria", rezaba la pancarta de cabecera de una movilización que al ritmo de la música, con batucada incluida, llegó hasta la Plaza Mayor.

Allí, tras el comunicado leído por Lola Estévez, el himno feminista zamorano se escuchó como símbolo de la lucha de las mujeres a la que ha puesto acordes la zamorana Ana Castro y letra un poema de Lara Morín.

Al igual que en Zamora, hubo manifestaciones por la igualdad en todas las capitales de provincia de Castilla y León, donde el color morado y su significado también fueron protagonistas de la jornada.