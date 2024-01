La Audiencia estudia mandar al juzgado a Alberto Vega por falsedad documental

El exjefe de Parques y Jardines de Zamora, Alberto Vega Vicente, podría verse investigado por falsedad en documento público y privado si la Audiencia de Zamora ve indicios de que modificó datos del expediente de adjudicación de la obra del parque infantil de la plaza de Belén a la empresa Romina & Ekaitx, como puso de manifiesto en el juicio de este 18 de enero el abogado del Ayuntamiento capitalino.

El letrado, Miguel Ángel Martín Anero, sujeta esta nueva acusación en el testimonio de la empresaria gallega, Gemma N., a la que Alberto Vega adjudicó la obra que apunta al funcionario como quien "confecciona la factura, el albarán" de 3.418,25 euros, con el detalle de los elementos colocados en una obra que Romina & Ekaitx nunca realizó, expuso el abogado del Consistorio. Aquí estaría la posible falsificación de documento privado.

En lo que ser refiere al falseo del público, aseveró en sus conclusiones que en la vista oral "se ha acreditado cómo Alberto Vega cambió el expediente sobre la obra del parque de la plaza de Belén, puso una dirección falsa como el domicilio de Romina & Ekaitx, la del que fue su domicilio particular". Una prueba que confirmó la contratista en el juicio al manifestar que el responsable de Parques y Jardines (desde diciembre de 1996 hasta 2019) le indicó que "nosotros cambiamos el domicilio para adjudicar el proyecto, a la calle de Las Aceñas, número 1, planta baja", confirmó la procesada ante las magtistradas de la Audeincia.

Esa era la forma de simular que la empresa Romina & Ekaitx "es zamorana". Ante estas pruebas, el abogado zamorano solicitó a las magistradas deducir testimonio de las declaraciones y de la documentación presentada por el exjefe de Parques y Jardines en las diligencias judiciales y en el propio acto del juicio celebrado este jueves. Ambos delitos los habría cometido en "concurso delictual", expresó la acsación particular en sus conclusiones finales tras la vista oral.

La decisión está en manos de la Audiencia que estudia si el funcionario suspendido ya de empleo y sueldo desde 2021 podría haber cometido los delitos indicado al haber aportado documentación falsa en las actuaciones judiciales que tratran de esclarecer si cometió fraude procesal al intervenir en la denuncia del Ayuntamiento ante el Juzgado Contencioso para reclamar ese albarán que la dueña de Romina & Ekaitx le atribuye a él.

Martín Anero imputa, asimiso, al alto funcionario municipal la elaboración de esa demanda presentada en 2020 que firma Gemma N. contra la institución local y que retira solo cuando la Policía Nacional la detiene junto a Alberto Vega en marzo de 2021 bajo la sospecha de que manejaban una trama de empresas para quedarse con dinero de las arcas municipales. De hecho, la contratista gallega ha declarado en el juicio que fue adjudicataria de diversas obras a distintas empresas que tuvo a su nombre, obras que nunca realizó, cuyo coste se repartían entre ella y el jefe de Jardines, "a mí me daba 500 euros y él se quedaba el resto", declaró ante las magistradas. Gemma N. llega a declara que recibió hasta quince obras con ese mismo sistema.

El alto funcionario a la auxiliar administrativo: "No seas tan tiquis miquis"

El expediente de la adjudicación del proyecto del parque de Belén solo llegó a manos de la auxiliar administrativo de Parques y Jardines, "yo me enteré de la obra cuando me vino, de golpe, la factura, que estaba hecha antes de autorizar el pago y estaba cerradi el trámite ya", declaró la testigo en el juicio del día 18 de enero. Y, cuando le dijo a su jefe que "he visto que me has incluido en el expediente" y le indicó que faltaban dos certificados de la empresa esenciales para contratar, Alberto Vega le replicó "no seas tan tiquis miquis". Se trataba de documentos esenciales para que una empresa pueda trabajar con la Administración pública, entre ellos el de Hacienda.

La funcionaria precisó en la vista oral que ella "tenía que haber tramitado el expediente con anterioridad al pago de la factura", pero "no tenía conocimiento de ello".

El expediente llegó a sus macuando la obra ya estaba terminada, "Alberto Vega me adjudicó el expediente", aclaró para reseñar que "había otros expedientes en los que yo estaba asignada y no trenía conocimiento de ello, algunos contratos los los tramitaba él".

La empleada pública se refiere a proyectos menores adjudicados directamente por el jefe de Parques y Jardines entre el periodo de 1996 a 2019, cuando se le separó del servicio con la apertura del expediente sancionador por decreto del alcalde de IU, Francisco Guarido. La auxiliar explicó que los pasos a dar para contratar estas obras eran abrir el expediente, adjudicación del contrato, autorización del gasto y pago de la factura.