El PSOE de Zamora pedirá explicaciones al equipo de Gobierno de la Diputación ante "las quejas manifestadas por miembros de los grupos participantes en el Festival de la Máscara de Zamora celebrado el 30 de "septiembre". En concreto, la socialista Nieves García registrará una batería de preguntas con cuestiones como "por qué no estaba previsto el suministro de algo tan básico como es agua fría para los participantes, a pesar de conocerse la previsión de altas temperaturas, o por qué no había reservados espacios para el aparcamiento de autobuses teniendo en cuenta el peso y volumen de las indumentarias utilizadas".

En la misma línea, García también preguntará la razón que condujo a que no estuviera previsto el servicio de cáterin para la cena de los participantes "acorde a las necesidades de un evento de esas características" y si el equipo de Gobierno "considera que estas deficiencias pueden producirse a pesar de conocer las quejas de la edición anterior".

Además, Nieves García elevará un ruego para que todo esto se corrija de cara a 2024, habida cuenta de la "unanimidad" en las quejas, expresada a través de las redes sociales y de los medios de comunicación.

Algunos "no quieren volver nunca más"

"Las quejas son reiteradas del año anterior, lo que pone de manifiesto que en la edición de 2023 no se adoptaron medidas para corregir las ya denunciadas en 2022. Grupos participantes han subrayado que la organización ha vuelto a ser un desastre por diversos motivos que poco a poco han ido haciendo mella en los grupos y participantes hasta el extremo de no querer volver nunca más", ha lamentado la socialista.

Dentro de ese capítulo de protestas, Nieves García remarca que "después de un día agobiante de calor con temperaturas de hasta 35 °C sobre las 6 de la tarde, todos los grupos estaban esperando para iniciar el desfile al sol en el Parque de la Marina con sus atuendos, trajes y máscaras, que incrementaban en algunos casos la temperatura corporal hasta los 50°C".

Los socialistas también inciden en que "durante el recorrido, que es toda la calle Santa Clara hasta la plaza de Viriato, solamente había un stand con agua, y encima caliente, con el consiguiente riesgo de deshidratación y lipotimia de los participantes".

Otra queja de los grupos, según el PSOE, es que el autobús "no tenía espacio de reserva de aparcamientos para poder estacionar y no tener que invadir la calzada pública para meter las cosas en el maletero, con el consiguiente peligro una vez más para los participantes y en este caso para los vehículos".

Los gallegos que no han vuelto

En el relato de los grupos participantes recogido por los socialistas se añade que, después de todos estos detalles "recurrentes año tras año", los miembros de las mascaradas se encontraron con "una cena, por llamarlo de alguna manera, de pie, cuando los grupos están deseando sentarse". "Cuando te acercabas a la mesa y veías que ya no quedaba nada empezabas a pensar que te ibas a quedar con hambre y ya no te daba rabia por ti, sino por esos grupos que habían venido de fuera. Ya les pasó a los compañeros de Galicia que lógicamente este año no han vuelto", recoge la cita de uno de los grupos reproducida por Nieves García.

Tanto es así que "algunos de esos grupos tuvieron que pedir unas pizzas para cenar, otros se fueron a la calle Los Herreros, otros tuvieron que ir de mesas en mesa en busca de las sobras que dejaban los demás grupos y así se acabó estropeando lo que tenía que haber sido un día grande y especial".