El candidato de Vox al Congreso por Zamora, Pedro Requejo Novoa, ha comparecido este lunes, tras evitar hacerlo durante la noche electoral, y ha lamentado la pérdida del escaño que había ocupado durante tres años y medio en el hemiciclo: "La gente no se da cuenta de lo que se nos viene encima; no sabe o que es la Agenda 2030 y no es consciente de lo que se está jugando", ha advertido el político madrileño, que ha citado incluso los planes de Bill Gates y la "comida artificial" como peligros para el campo de la provincia.

En esa línea, Requejo ha confirmado que sigue siendo "un convencido de Vox" y ha opinado que el mensaje que defiende el partido de Santiago Abascal "se tendrá en cuenta tarde o temprano" en España: "Yo estoy dispuesto a seguir participando como militante de base y lo que haga falta", ha advertido el, hasta ahora, diputado nacional. Apuesta por la continuidad El representante de Vox ha aprovechado la oportunidad para agradecer a su partido la opción de formar parte del Congreso, y ha tenido un agradecimiento especial para el portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. Eso sí, a la hora de hablar del liderazgo en el partido, Requejo Novoa se ha mostrado contrario a un cambio: "Ahora mismo no lo veo. Abascal ha hecho discursos memorables. A mí me emocionó el último de cierre de campaña", ha subrayado. De hecho, para Requejo Novoa ha habido "unas circunstancias adversas" que han provocado la pérdida de 19 escaños, incluido el suyo, y que no tienen que ver con el cabeza de cartel. El político madrileño ha citado la confección de los debates o la ausencia de Abascal en programas como El Hormiguero, y también ha considerado que todo ha sido más bien "un problema de comunicación". Igualmente, el exdiputado de Vox ha reconocido su incomprensión ante la confianza del pueblo español en "el botón azul" del Partido Popular y en un PSOE que, a su juicio, ha cometido "barrabasadas" en la última legislatura. "Por suerte, ha habido tres millones de valientes que no se han dejado convencer", ha aclarado. Renuncia a parte de su personalidad En cuanto a su futuro inmediato, Requejo Novoa no ha cerrado la puerta a ser nuevamente el candidato si se produce una repetición electoral, aunque ha expresado cierto alivio por su nueva condición de ciudadano sin cargo: "No ha sido fácil renunciar a parte de mi personalidad; los partidos quieren un mensaje más nítido", ha admitido. Ahora, el futuro del representante de Vox pasa, salvo novedad, por el retorno a su profesión de toda la vida: "Me voy a seguir dedicando a la escultura, que es para lo que siento que he nacido", ha zanjado.