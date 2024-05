La multa que te juegas en Zamora si tu perro orina en plena calle... y no lo limpias

¿Sabías que uno de cada cuatro hogares en Zamora tiene un perro? La cifra, acorde con la media nacional, evidencia que las mascotas son muy importantes para las familias zamoranas. Sin embargo, las quejas vecinales debido a los orines y excrementos de los canes con propietarios poco cívicos despiertan la controversia sobre la tenencia de mascotas.

El Ayuntamiento de Zamora posee una ordenanza que regula no solo las cacas sino también los pises de los perros. El dueño no solo debe de recoger las heces, como se presupuone, sino que además debe limpiar con pulverizador los orines. Es en este punto donde no todo el mundo cumple.

Las multas

Has de saber que si no recoges los excrementos de tu perro, sean del tipo que sea, te enfrentas a una sanción municipal de entre 50 y 750 euros si te "pilla" la Policía Municipal o te denuncial por esta causa. Y es que las manchas de orín, además de producir desagradables olores, permanecen en la vía pública hasta que pasa una barredora del servicio municipal de limpieza. Además, general corrosión en las bases de papeleras, farolas y postes de señalización.

El vinagre

Son muchos los zamoranos que no salen a la calle sin un pulverizador cuando van a pasear a sus perros. Sin embargo, esta práctica no está interiorizada del todo. El método más eficaz cuando micciona un can es el vinagre blanco, que actúa como desinfectante natural sin dañar el medio ambiente.