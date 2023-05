El primer MIR de Medicina Interna ensalza el hospital de Zamora para la formación

Josué Cordero es el primer opositor que ha elegido este martes la plaza de Residente de Medicina Interna en el Complejo Asistencial de Zamora en este MIR 2023. «Soy de Zamora y estudié Medicina en Salamanca. Me gustaría ensalzar algo desconocido para muchos y es la gran capacidad que tiene el Complejo Asistencial de Zamora para la formación en Medicina Interna. Al ser un hospital pequeño, tiene la capacidad de poner a la disposición del residente una gran cantidad de oportunidades que no tendría un hospital más grande como Salamanca o Valladolid, centros que he podido elegir, ya que había plazas libres. Pero al final me he decantado por Zamora no solo por la comodidad de la ciudad sino por la lucha por nuestra tierra, ya que si todos hiciéramos lo mismo no habrá nadie que se quede aquí en años».

Relacionadas La razón por la que los MIR no eligen Zamora como Medicina Familiar