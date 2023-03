Vientres de alquiler en Zamora: Hablemos

El caso de Ana Obregón ha traído de nuevo a la palestra un asunto muy controvertido aunque no es nuevo, el de la gestación subrogada, los vientres de alquiler que la legislación española despacha de un plumazo, al prohibirlos de forma tajante. Sin embargo, como en otros asuntos polémicos, la realidad se impone y sigue habiendo casos de parejas españolas que se van al extranjero para obtener un vientre de alquiler con el que tener un hijo.

El Colegio de Médicos, en su revisión del código ético ya admite la licitud de la gestación subrogada siempre que no medie transacción económica y esté controlada por un comité, mientras que la Sociedad Española de Fertilidad tiene desde hace tiempo un trabajo muy serio sobre un asunto en el que parece oportuno, al menos abrir un debate social, sin tomar decisiones precipitadas, pero si que permita abordar un problema de manera realista.

Alfonso de la Fuente es un ginecólogo descendiente de Morales del Vino con amplia experiencia profesional en el Instituto Europeo de Fertilidad, que tiene clínicas en Madrid y Valladolid y consulta en Zamora (en el Centro Médico Massana de San Torcuato). La regulación española del asunto es muy clara. "La legislación en España prohíbe tajantemente la subrogación uterina, independientemente del motivo y de la indicación y además existe lo que se llama fraude de ley para todas las personas que puedan colaborar en un procedimiento de este tipo".

De la Fuente constata que demanda de este tipo de técnica "no es, afortunadamente muy alta, pero sí hay varios tipos de personas que la necesitan. Fundamentalmente nosotros en las consultas lo que vemos son pacientes con problemas uterinos, a veces insalvables, o incluso que por cualquier tipo de enfermedad ha habido que extirparles el útero. En otros casos son mujeres que nacen con una malformación y no tienen útero de nacimiento, fundamentalmente por el Síndrome de Rokitansky, relativamente frecuente. Son los casos que más frecuentemente vemos en las consultas".

En un segundo grupo se colocan "otra serie de indicaciones, quizá la más frecuente de todas que no es puramente médica, sino social, de las parejas homosexuales masculinas que quieren tener un hijo y que van a recurrir a la técnica de subrogación uterina en países donde lo permiten, porque no en todos se puede". Entre estos países, uno de los preferidos está al otro lado del charco. "Es verdad que Estados Unidos es un país donde el descontrol es absoluto, no tanto por una falta de control en si mismo, sino porque todo está permitido, todo vale".

Estados Unidos y, hasta la guerra, Ucrania, las mecas de los vientres de alquiler

Los movimientos que están más activamente a favor de esta técnica son "los que están representando a las parejas homosexuales masculinas. Pero la mayor parte de las veces tanto parejas masculinas como mujeres que necesitan este tipo de procedimientos van a recurrir a agencias internacionales, con las que yo he tenido algún contacto, que suelen trabajar bastante bien, de una forma bastante seria y son las que van a contactar con las personas que lo necesitan y también con las subrogantes o personas que se van a quedar embarazadas".

Como curiosidad, "uno de los países más importantes donde se realizaba la gestación subrogada, aparte de Estados Unidos, era Ucrania que está en guerra y en este momento no tiene ningún tipo de posibilidades de hacer estos procedimientos. Tuve contacto con alguna agencia que lo coordinaba con Ucrania y era bastante seria. Pero vuelvo a repetir, es una técnica prohibida en España".

"Considero que es imprescindible que se hable del tema, porque es una realidad a la que no podemos darle la espalda". Y es que en esta cuestión intervienen muchos factores, "como el económico o social" y de hecho, pese al caso Obregón, el asunto no es una moda: "El Grupo de Ética y buena Práctica Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad ya hizo un documento en su momento sobre esto con la inclusión de doce puntos que deberían ser obligatorios de cumplir a la hora de permitir un procedimiento de gestación subrogada". Una cuestión muy seria que incluía "no sólo a ginecólogos o personal sanitario, sino también a psicólogos, expertos en bioética e incluso un juez".

Los hijos también cuentan

El debate sobre la subrogación de la gestación "permite también hablar de algunas características que tienen las técnicas de reproducción asistida, donde nosotros no estamos trabajando en técnicas puramente médicas para solucionar problemas orgánicos, sino que también vamos a tener que tener en cuenta que en todo este procedimiento hay una tercera persona, que es el hijo. Por tanto vamos a querer que la pareja o la mujer tenga un hijo sano y por otro vamos a querer que el hijo se pueda desarrollar o pueda educarse en un ambiente que sea favorable. Es verdad que es difícil definir qué ambiente el favorable y cuál no, pero para eso existen una serie de condiciones y de análisis que hacemos fundamentalmente en los grupos de ética sobre los hechos y valores que van a acompañar a cada una de las técnicas que ponemos en marcha y fundamentalmente las técnicas de fecundación in vitro, como de donación de gametos, de óvulos, de espermatozoides e incluso de embriones".

Por su parte el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez, hace referencia al recién aprobado Código de Deontología Médica que en los artículos 65.1 y 65.20 del Capítulo XV se refiere al asunto de los vientres de alquiler, y admite que pueda abrirse alguna vía en la férrea legislación española al respecto.

Así afirma que "la gestación por sustitución con contraprestación económica es contraria a la Deontología Médica. La comercialización del cuerpo de la mujer vulnera su dignidad". Sin embargo, sí admite la gestación por sustitución "altruista", que no sería "contraria a la Deontología Médica siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor, con la regulación oportuna y el control de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida".