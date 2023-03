"Rufi" Velázquez: Arquitecta de cultura en Zamora

Rufi Velázquez supo aparcar siempre el cargo de directora de las bibliotecas municipales para convertirse en «cómplice, en amiga» de toda persona que traspasaba las puertas de los dos templos de la cultura que logró construir, primero, en el barrio más grande de Zamora, San José Obrero, en 1986. Esa calidez humana, esa incansable lucha y dedicación para hacer de las bibliotecas del Ayuntamiento -después llegaría la de La Candelaria, en 2000- espacios de encuentro, debate, intercambio de conocimiento y aprendizaje, explican que artistas, escritores, poetas y oradores, y también gente de a pie le rindan un sentido homenaje.

El secreto estuvo muy bien guardado por quienes han caminado a su lado durante décadas, lustros o meses. La discreción desde la que siempre se ha dejado la piel en sus dos bibliotecas, la de San José Obrero y la de La Candelaria, ha rodeado su reciente jubilación, que no la alejará del mundo de la cultura. Ya lo anunció ayer. Los fastos y los homenajes para otras personas. Eso les advirtió a quienes han crecido a su vera como poetas, oradores o narradores, como escritores o como lectores. Rufi es de "para adentro", poco dada a hacerse notar, pero ayer no tuvo escapatoria. Y acabó rodeada de cariño, de ese amor que ella ha repartido en estos casi 40 años de arropar, de promocionar y de esparcir la cultura como polvo de oro, como el mejor de los regalos para crear seres pensantes y con criterio.

Así se lo recordaron desde el público que improvisó palabras llenas de calor, qué mejor manera de llenar los minutos de espera, mientras se solventaban los problemas técnicos del vídeo que recogía otros mensajes. Muchos de admiración y amor de tantos y tantas artistas de Zamora y que ella trajo de fuera y a los que impulsó desde esta tierra para que compartieran su obra, sus narraciones. Rufi fue ideando actividades para dinamizar las bibliotecas, para atrapar a adultos y para sembrar entre los niños y niñas que pasaron por las bibliotecas, un fruto que recogió ayer con creces. Sudor y lagrimas se ha dejado en los despachos de las instituciones para conseguir un "pellizco" de aquí, otro de allá que fortaleciera ese templo que supo levantar en la periferia de la capital, el centro ya tenía otra gran infraestructura. El agradecimiento de Zamora le llegó ayer de sopetón, sin esperarlo, "hace dos semanas escasas me dijeron "Rufi, te vamos a hacer un homenaje", pero ha sido una cosa...", declaraba aún "abrumada" por los discursos. "No me esperaba esto, salgo con el alma llena, puff...¡qué de querer! Me emociona". Al centro del corro que se formó entorno al escenario del Museo Etnográfico "saltaron" espontáneos y espontáneas: desde la hija de la carnicera del barrio, que pasó tardes en la biblioteca esperando a su madre, que agradeció a la bibliotecaria que la introdujera en el mágico mundo de los libros, a la actriz que un día se convirtió en oradora por capricho de esta vallisoletana que cavó profundas las raíces de Zamora en estos largos años de afincamiento en la capital.

O el cuentacuentos zamorano Guti, José Luis Guitiérrez, que, acompañado por un regalo de la Biblioteca Municipal que representan dos casas de libros, recordó cómo un buen día se presentó ante Rufi y le preguntó "¿puedo hacer la objeción de conciencia en la Biblioteca?". La gestora cultural ni se lo pensó dos veces. Enseguida, encontró la fórmula para que el joven zamorano no tuviera que prestar sus servicios en otra institución o ONG. Así comenzó Guti su carrera como orador, ante grupos de escolares que acudían a escuchar las historias de los abuelos y abuelas. La amistad ya solo creció. En la pantalla grande montada en el salón de actos del Etnográfico, el poeta, cuentacuentos y malabarista Osbaldo Pay -que estuvo en las primeras Jornadas de Cuento de la Biblioteca Municipal- dejó clara la gran admiración por esta mujer, de carácter, pero tierna y generosa, apuntaba otra de las artistas.

Volvió a ver a Boni O’Fogo, un príncipe camerunés, narrador, que conoció Zamora como "primer Rey Mago negro que llegó a la capital", una petición del concejal de Cultura de entonces, Pedro Roda, sugerencia de la propia Rufi que pudo cumplir gracias a esos lazos que sabe atar como nadie y que traspasan fronteras y el tiempo. El orador, residente en Bilbao, recordó en su mensaje de recuerdo cómo el hijo de la bibliotecaria, en aquella etapa de la niñez en la que aún se tiene presente que los Magos llegarán de Oriente, se quedó petrificado porque aquel Rey "mamá, yo no sé si existen o no los Reyes, pero el negro me conoce".

Rufi, que tardó un buen rato en despedirse una a una de cada persona entre besos y abrazos, recuerdos, pudo despejar ayer "esa duda que te queda de si habrá servido para algo el esfuerzo". Los testimonios se lo pusieron fácil, Quico Cadaval, "el maestro de maestros en la narración"; Manuel Carretero, Paula Carballeira, Magda Labarga, Cándido Pazó, Esther Pérez, Encarna Bernal, Ignacio Sanz, Pablo Alba, Félix Albo, Anaga Gallego y Ángel Sánchez. El colofón a tanto respeto, cuidado y gratitud por tantas oportunidades ofrecidas fue: "Un abrazo gigantesco. Te queremos".