Reforma de la financiación local, fiscalidad diferenciada, fusión de municipios o elección directa de los diputados provinciales son algunos de los asuntos sobre los que han puesto la lupa los participantes en el Foro Municipalismo organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Ponentes de quilates han tomado la palabra en un evento que ha colocado a los ayuntamientos en el centro de la prestación de servicios a los ciudadanos. El timbre de la casa consistorial es el primero que suena cuando un vecino tiene un problema, sea la localidad del tamaño que sea. Por eso, para los expertos, resulta de vital importancia mimar a la administración local y dotarla de recursos económicos para poder luchar así con todas las armas en la mano frente al enemigo común al que se enfrenta la provincia de Zamora, que se llama despoblación.

Puedes volver a ver el foro al completo, aquí:

Emilio Arroita, director general de Administración Local de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha defendido la necesidad de abordar de una vez por todas la adecuación del sistema de financiación autonómica a la realidad del año 2023. A su juicio, es algo “en lo que hay un consenso generalizado, pero que nunca se ha llegado a dar”. Se trata, según el alto cargo del área dirigida por Jesús Julio Carnero, de “adaptar las circunstancias sociales, ambientales y territoriales al siglo XXI”. Cabe, de acuerdo con esta tesis, conocer cuál es la extensión de cada territorio y sus particularidades para poder aplicar esos criterios con éxito. “De ahí nace, precisamente, la cohesión social”, ha señalado.

El director general ha hecho un repaso por el Plan de Cooperación Local emprendido por la Junta de Castilla y León y que el pasado ejercicio alcanzó la cifra más alta nunca cosechada, con 472 millones de euros. “Es casi un 36% más que en el año anterior”, ha expresado. De ese montante, 110 millones de euros forman parte de la Cooperación Económica Local General y 362 se corresponden con la Cooperación Económica Local Sectorial. “Con esto, se alcanza el hito de las cifras de 2010, que están marcadas como las más altas de la historia”, ha indicado. Este Plan de Cooperación, para Arroita, es “una herramienta eficaz para modernizar y mejorar los servicios públicos” en el ámbito de la comunidad autónoma, por lo que es una perfecta hoja de ruta a seguir en el futuro para estar del lado de los habitantes de los pequeños municipios.

José María Barrios, vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora y representante en la Federación Española de Municipios y Provincias, ha querido hacer un análisis del trabajo desarrollado por estas instituciones y la importancia de su adecuada financiación. “A menudo, las personas no conocen las competencias de las diputaciones y por eso no las valoran”, ha indicado. Por esta razón, el dirigente de la Encarnación ha recordado que suya es la responsabilidad sobre miles de kilómetros de carreteras, servicios básicos como el agua, el alumbrado, el asfaltado o las aceras y cuestiones relacionadas con la cultura, el deporte, la agricultura y la ganadería.

El mandatario provincial ha defendido que “el primer objetivo es ayudar a que los municipios pequeños tengan todos los servicios básicos” y para eso ha reclamado una reforma del sistema de financiación local. “La financiación de las diputaciones es injusta porque se recibe el dinero en función de la población, aunque haya grandes poblaciones que suman muchos habitantes a las que no hay que atender”, ha indicado. “Ese reparto existente en la actualidad nos perjudica a provincias como la nuestra y estamos en el camino de reclamar una mejora”, ha añadido. Barrios, además, se ha mostrado radicalmente en contra de fusionar municipios y ha abogado por la elección directa de los diputados provinciales, al considerar que “el propio diputado se sentiría más respaldado”.

Francisco Guarido ha recordado cómo, durante la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Zamora fue el primero en conceder ayudas a los hosteleros y comerciantes de la capital para poder salir del paso. “También lo hicimos durante los graves incendios del pasado verano en la provincia de Zamora, cuando tuvimos que recibir a centenares de personas en una reacción muy rápida que nos puso a prueba y conseguimos superar con nota”, ha apuntado. El alcalde ha puesto de manifiesto que el buen desempeño de una administración local viene dado en gran medida por la capacidad de financiación y por eso ha reclamado tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno de España más dinero. “Cada vez absorbemos más competencias impropias y eso está generando un problema a la hora de financiarse”, ha expuesto.

El alcalde de Zamora se ha referido también a la despoblación y ha advertido que los ayuntamientos “apenas tienen herramientas para combatirla”. A su juicio, las entidades locales son el eslabón más débil del sistema y “quien tiene el eje fundamental de la reactivación es el Estado, sin duda ninguna”. La Junta de Castilla y León “podría aportar su granito de arena”, pero para Guarido es fundamental que el Gobierno se emplee a fondo. “Y la solución no pasa porque estos territorios despoblados solo sirvan para producir energía para otros, por más que nos lo vendan como proyectos verdes”, ha criticado.

Luciano Huerga, alcalde de Benavente, ha retomado la reivindicación de Francisco Guarido sobre una mayor financiación para los ayuntamientos. “Sin financiación no hay municipalismo y eso es algo que todos los alcaldes lo tenemos claro”, ha señalado. Igual que el alcalde de Zamora, Huerga ha reclamado una mayor disposición de fondos incondicionados para poder gastar en lo que cada administración desee. “Y si no se puede, que vengan los señores de la Junta y del Gobierno a explicarle a mi vecino por qué no puedo asfaltarle la calle si tengo superávit y varios millones de euros de remanente”, ha comentado.

Sobre la fusión de municipios, en contra de lo defendido por José María Barrios, el alcalde de Benavente se ha mostrado partidario siempre y cuando se circunscriba al aparato administrativo. “Hablamos de identidad versus eficacia; la identidad forma parte del ADN y no se puede perder, pero lo que tiene que haber es una fusión administrativa y no institucional, colaborar en la gestión de competencias”, ha apuntado.

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, ha aludido a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para poner de manifiesto lo obsoleto del sistema. “Es una norma nacida en el año 1985, cuando España vivía años de explosión demográfica y urbana que no es la misma que existe a día de hoy”, ha aseverado. Ahora mismo, lo que hace falta es “que la ley baje al terreno donde están los vecinos y vea su realidad”. Del Bien ha afirmado que no se puede defender una apuesta por la administración electrónica cuando muchos vecinos de Toro ni tan siquiera tienen acceso a fibra óptica. “Tampoco tenemos ciclos formativos porque el vaciamiento demográfico ha provocado vaciamiento de servicios en educación y así no podemos convencer a nadie para venir a vivir”, ha lamentado.

Jesús María Prada, vicepresidente de la Diputación Provincial, ha defendido como sus compañeros la necesidad de introducir un “elemento corrector de la financiación local” que discrimine de forma positiva a los territorios despoblados. “Siempre he considerado que la administración local es la más cercana y eficiente, por lo que deberían ser los ayuntamientos y las diputaciones las que pudieran desarrollar políticas que luchen contra la despoblación, pero para eso hace falta más dinero”, ha expresado.

El responsable del Patronato de Turismo se ha mostrado a favor de asumir nuevas competencias. “Hay que evolucionar, porque los servicios básicos no son los mismos que cuando se aprobó esa ley de 1985 a la que se refería Tomás del Bien”, ha declarado. Por eso, a su juicio, debe haber una reorganización de competencias que otorgue mayor cuota de autogobierno a las administraciones locales y que se hagan cargo de asuntos como acceso a internet, a telefonía, al sistema bancario o al transporte fundamental.

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Francisco José Requejo, ha sido el encargado de cerrar la sesión con un llamamiento a la lucha por la fiscalidad diferenciada. “Es algo fundamental y no me cansaré de repetirlo: no queremos más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, ha declarado. El mandatario ha calificado a las diputaciones como la primera puerta a la que toca el ciudadano para pedir ayuda y ha recordado que, bajo su tutela, la institución “ha mejorado planes provinciales, abastecimiento, carreteras, fomento del deporte, apoyo a emprendedores y ejecución de infraestructuras básicas”.

Requejo sí se ha mostrado a favor de la elección directa de los diputados “para refrescar las instituciones”, así como una limitación de mandatos y listas abiertas. “Es lo más justo y lo más democrático”, ha indicado. Además, ha pedido al Gobierno de España que deslocalice en la provincia de Zamora una Oficina de la Despoblación, que sería “fundamental para esta tierra por ser el epicentro del problema”. Igualmente, ha lamentado la falta de conectividad en no pocos municipios y ha reclamado a la Junta un plan especial para reactivar este territorio.