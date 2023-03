La delegada territorial de la Junta, Leticia García Sánchez, ha inaugurado este sábado el curso de acceso a la bolsa de trabajo de secretarios interinos de ayuntamiento que ha puesto en marcha la Consejería de la Presidencia y que se desarrolla en las nueve provincias de la comunidad hasta el próximo 2 de junio. Concretamente en Zamora hubo 70 solicitudes, aunque al final participan un total de 57 aspirantes.

"El problema que existe con los secretarios interventores, que son la subescala tercera, es decir, los secretarios de ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes es la cobertura de plazas", señaló Leticia García. De hecho sólo la mitad de las plazas de secretarios actuales están cubiertas por funcionarios de carrera, el resto son interinos. La convocatoria de plazas del Ministerio no es suficiente como para cubrir todas las necesidades.

Y cubrir estos puestos no es fácil, ya que se trata de "plazas muy cualificadas, con tareas tanto de asesoramiento como de control financiero, entre otras. Al no haber funcionarios disponibles, van quedando vacantes que cada ayuntamiento cubre como puede, con procesos selectivos que no tenían ninguna homogeneidad. "Se hacía necesario unificar criterios", indicó la delegada.

Decreto

El pasado septiembre la Junta sacó un decreto en el que establecían los procedimientos para solucionar estos problemas. Con la formación iniciada este sábado en todas las provincias "se trata de hacer un curso de selección y acceso en la sección segunda. Es decir habrá una parte primera de bolsa que sean los funcionarios que manda en INAP, Instituto de administración pública y la sección segunda que es la que tratamos de cubrir con estas interinidades".

Son diez semanas de curso y un examen de acceso. "Se deja la posibilidad a los ayuntamientos que no quieran tirar de esa bolsa de hacer ellos su popio sistema selectivo, pero a estas plazas se deberá acceder con el mismo temario y examen que tienen los de la bolsa. De esta forma uniformizas" y todos los secretarios de la comunidad van a tener la misma preparación y selección "y además tienes una serie de personas cualificadas" disponibles en caso necesario.

Solucionar problemas

En definitiva, "viene a solucionar los problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y que crea muchísimas dificultades a los alcaldes porque a lo mejor no puede aprobar una subvención, o un presupuesto y se crean verdaderos problemas" en la gestión diaria municipal.

Este curso tendrá una duración de 100 horas presenciales, complementado por un curso on-line, en el que se impartirán diferentes módulos de formación relativos a legislación general y sectorial, uso de plataformas electrónicas y casos prácticos relacionados con la Administración Local y las funciones de Secretaría Intervención, incluida la Tesorería.

Aquellos aspirantes que asistan al curso de acceso y superen el examen final, (examen presencial que se celebrará en el mes de junio), obtendrán la calificación de apto y pasarán a integrar la bolsa autonómica pudiendo, en su caso, obtener un nombramiento interino en puestos reservados de la Comunidad de Castilla y León.