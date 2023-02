Semura Bus seguirá con el transporte urbano de Zamora hasta que haya otro contratista

Los usuarios del autobús urbano de la ciudad de Zamora podrán seguir utilizando el servicio de forma cotidiana a pesar de que el contrato está caducado oficialmente desde este pasado 28 de febrero. El Ayuntamiento ha planteado a la empresa adjudicataria abrir la vía legal del pago de los costes reales de la prestación sin beneficio industrial durante los próximos nueve meses. En el Pleno celebrado en la jornada de ayer en sede municipal, el equipo de Gobierno se valió de sus votos y de los del PSOE para rechazar el recurso de la concesionaria en el que pedía dejar de trabajar desde hoy mismo. Lo hizo no sin bronca, puesto que el Partido Popular acusó a Izquierda Unida de haber actuado de forma chapucera ante un problema que se veía venir, teniendo en cuenta que la fecha de caducidad estaba más que clara.

Fue Víctor López de la Parte el encargado de defender la postura del Partido Popular en el conflicto que ha enfrentado al Ayuntamiento de Zamora con Semura Bus en las últimas semanas. El portavoz señaló que lo que el equipo de Gobierno iba a realizar con el recurso era "poner un parche a un problema que ellos mismos han generado". El concejal desveló que la empresa "hace seis meses que se comunicó con la Alcaldía a través de una carta para mostrar su intención de no seguir con el servicio" y que "nadie informó a los grupos ni en junta de portavoces ni en comisiones". La situación estuvo en calma, según el relato popular, hasta las últimas semanas. "Ustedes no han hecho nada hasta que la concesionaria ha decidido hablar con los grupos de la oposición para informar sobre lo que el equipo de Gobierno nunca informó, que era que querían irse", criticó.

Antes que el portavoz popular, intervino la concejala no adscrita Cruz Lucas, quien acusó al equipo de Gobierno de haber generado esta situación "por no haber tenido a tiempo el nuevo contrato cuando se sabía perfectamente que caducaba el 28 de febrero". Una tesis compartida por David Gago, portavoz del Partido Socialista, que ahondó en la "oportunidad perdida" para haber contado de manera instantánea con "un contrato de autobuses acorde con la nueva realidad de la ciudad".

Francisco Guarido tomó la palabra tras el primer turno de la oposición para reconocer la falta de previsión ante Lucas y Gago, así como para reprender a López de la Parte. "Siempre hay un tonto útil que es la voz de su amo y usted aquí representa la voz de la concesionaria", inició su discurso. "Este contrato vence ahora, pero no es de este equipo de Gobierno, sino del Partido Popular; y empezó en el 2012 con mal pie, porque hubo una sentencia de varios cientos de miles de euros en contra de la concesionaria que venía de la anterior y que se tuvo que tragar la actual, así como problemas de amortización de vehículos", recordó durante su intervención.

Guarido se defendió sobre la manera de proceder en este conflicto. "Lo que hemos hecho es decirle a la empresa que tiene que seguir y rechazar el recurso en el que pide suspender la ejecutividad del acuerdo respecto a la continuación del servicio. En lo referente al dinero que se le tendrá que pagar, eso no lo pongo yo, sino los técnicos; y si dicen que están perdiendo dinero, pues lo entendemos y nos iremos al coste real del servicio, que es lo que hemos planteado", añadió. "Pero, lo que no se puede hacer es lo que han hecho ustedes, que es levantar una serie de sospechas para sembrar intranquilidad en los trabajadores y en los zamoranos. Dicen que están satisfechos con que se haya solucionado el problema y yo les digo que no me lo creo ni de coña", concluyó.

Gago reclama participación y Lucas advierte de servicios que caducan

La bronca generada a cuenta de la prórroga del servicio de transporte urbano dejó tiempo para el análisis y para propuesta de futuro en un Pleno que tuvo en este asunto su único punto de debate. David Gago, portavoz del Partido Socialista, utilizó su segunda intervención para reclamar al equipo de Gobierno la elaboración de un pliego que ajuste las futuras líneas de autobús a las necesidades de la ciudad y que adapte también a los tiempos las condiciones laborales de los trabajadores. “Necesitamos un pliego moderno y útil para la capital, no que vuelva a ser más de lo mismo”, expuso. Para lograrlo, el portavoz socialista pidió al equipo de Gobierno que, llegado el momento, convoque un consejo sectorial que pueda aportar ideas al nuevo documento.

Sin especificar tanto, Cruz Lucas también tuvo palabras para el futuro de la gestión municipal, a pesar de ser este un año electoral. La concejala no adscrita advirtió al equipo de Gobierno de Izquierda Unida que la situación de este contrato de autobús urbano puede repetirse en próximas fechas. “Revisen su agenda porque el tiempo corre y quedan contratos pendientes por licitar; no queremos que nos ocurra lo mismo”, señaló.

Víctor López de la Parte, por su parte, aprovechó el segundo turno para señalar que “las empresas pequeñas no licitan en Zamora porque tienen miedo de terminar en el juzgado”. El portavoz del Partido Popular recordó que “son datos objetivos que este equipo de Gobierno judicializa todas las licitaciones y termina mal con todos los contratistas”, por lo que pidió un cambio de paradigma en este aspecto.

Francisco Guarido, sobre esto último, expuso que lo que ha hecho el equipo de Gobierno es “reclamar judicialmente cantidades que deben a todos los zamoranos” y puso como ejemplo los 2,2 millones de euros ganados a la empresa de los aparcamientos subterráneos. “Yo estuve dieciséis años en la oposición y aquí llevo casi ocho; si Izquierda Unida pasó de tener un concejal a tener catorce, igual fue por aquello que llaman elegancia política. A mí no se me hubiera ocurrido jamás trabajar en contra de una solución del ayuntamiento”, indicó el regidor municipal en respuesta.