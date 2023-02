Sánchez Dragó, Premio Castilla y León de las Letras, proclive a separar León de Castilla

El próximo Premio Castilla y León de las Letras, Fernando Sánchez Dragó, debería ser únicamente el Premio Castilla de las Letras, a juzgar por su opinión sobre la comunidad autónoma de la que recibirá una medalla y la nada desdeñable dotación económica de 18.000 euros. El frondoso bosque de Twitter está lleno de cepos que uno, en ocasiones, pisa pese a haberlos colocado con sus propias manos en el pasado. Ya han sido muchos los que han caído presos de sus palabras y serán muchos más. Entre ellos, el escritor, que hace apenas un año publicaba lo siguiente en su perfil de la red social: "Yo, que me siento castellano, soy de los que creen que León, junto a Zamora y Salamanca, no es Castilla y forma parte de una comunidad histórica distinta a ésta. Mi convicción no es de ahora. Lo dije siempre".

Esta opinión confronta con la del partido que ha sido principal valedor de la entrega de este galardón, que es Vox. Una formación que se presentaba a las elecciones generales del año 2015 con un programa en el que abiertamente se hablaba de los pasos a seguir para el "desmantelamiento" del estado autonómico. "El Régimen político del Estado de las Autonomías de 1978 está agonizante y obsoleto, y ha caído en la corrupción generalizada por su ausencia de valores, mostrando también una inaceptable incapacidad para resolver los problemas actuales de una sociedad civil cada vez más madura y exigente", dictaba aquel documento. Cuatro años más tarde, en 2019, seguía en la misma línea al apuntar hacia la necesidad de "transformar el estado autonómico en un estado de derecho unitario", todo ello con "un solo Gobierno y un solo parlamento". Sus dirigentes, en no pocas ocasiones, se han referido a las autonomías como las "17 taifas". A juicio de Fernando Sánchez Dragó y bajo su convicción de que León y Castilla no deben compartir región, las taifas pasarían a ser 18. Una controvertida opinión que, sin embargo, es de las más light de un escritor que ha llegado a publicar en sus redes sociales que "el sueño de las feministas es que todos los varones sean homosexuales o asexuales". También, citando a la ministra Irene Montero, el Premio de las Letras ha tuiteado: "Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos".