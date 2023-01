Los participantes de la concentración de Motauros no visitarán Zamora este recién estrenado año 2023. En un comunicado remitido por la Asociación Motociclista Zamorana, la AMZ alude a "razones técnicas" y "falta de entendimiento" para la suspensión de este año, aunque agradece el trabajo realizado por el concejal de Turismo, Christoph Strieder, en ediciones anteriores.

"Lamentamos comunicar que no será posible este año ya que por razones que tanto a Motauros como a la AMZ se les escapa por falta de entendimiento con el Ayuntamiento de Zamora. Agradecemos el esfuerzo que ha mostrado en anteriores ocasiones y especialmente en esta para que se celebrara, al propio concejal de turismo Christoph Strieder, pero las razones técnicas no han ido por el camino indicado, algo que resulta curioso que en otras ciudades no ocurre, de ahí que la cita este año sea en Medina del Campo".

Desde la AMZ lamentan profundamente no poder realizar esta actividad "donde si el buen tiempo acompañaba, se conseguía un amplio número de visitantes al evento, siendo además Zamora el punto de encuentro para los moteros que vienen de Portugal, Galicia, Asturias, Salamanca y León". Tanto Motauros como la AMZ esperan conseguir un acuerdo con el Ayuntamiento de Zamora para futuras ediciones.