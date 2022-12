El nuevo disco de Project Claudia

Se unieron para hacer lo que más le gusta, tocar música, en el año 2018. Desde entonces Claudia Zurdo, voz y guitarra acústica, Alberto Mateos, bajo, guitarra eléctrica y trompeta, y Óscar García, batería, ha dado vida a sus propias canciones que materializaron en un primer disco titulado “Chasing dreams” y han realizado muchos conciertos.

Tras el parón de la pandemia, los músicos han seguido componiendo intensamente. Ahora con doce temas en el bolsillo, de influencias muy variadas, apuestan por ofrecer un nuevo trabajo de estudio. “Se trata de un viaje para el oyente, comenzando en un lugar y acabando en otro muy diferente, como si de las estaciones del año se tratara” describe la vocalista de la banda. Claudia Zurdo, quien ha alumbrado los temas junto a Alberto Mateos, explica que en el disco hay temas en inglés de diferentes estilos rítmicos y armónicos, siendo el pop-rock la referencia principal, pero sin miedo a introducir otros estilos como blues, country, folk o incluso rock sureño.

Con letra más personales donde están presentes la naturaleza y la interacción del ser humano, la banda afronta la publicación del álbum de estudio “Chronicle Of The Universal Cyles”, para el que han iniciado una campaña de micromecenazgo a través de la conocida plataforma Verkami. Los gastos principales derivados del proceso, desde la grabación en estudio, el rodaje de los videoclips, las fotografías profesionales o bien el diseño y la maquetación del CD, “los hemos asumido nosotros, pero no es suficiente para sacar adelante un disco”, certifican.

Hemos apostado por cuidar mucho los detalles, como el libreto que acompaña a las canciones y que completa más el concepto de disco que no se consigue al escuchar los temas en streaming

La cantante considera que apoyarles “supone efectuar una prerreserva del trabajo” y añade que están “mimando todo el proceso del disco”, sabedores de que las múltiples maneras de acceder a la música actualmente. “Somos conscientes de que el disco no es lo que más se vende, de ahí que hayamos apostado por cuidar mucho los detalles, como el libreto que acompaña a las canciones y que completa más el concepto de disco que no se consigue al escuchar los temas en streaming”, comenta Claudia Zurdo.

El grupo, que en septiembre ya sacó un videoclip de adelanto del nuevo material que tienen preparado, ha planteado numerosas posibilidades de apoyo económico, acompañado de responsas, desde los 8 euros, que brinda la oportunidad de descargar los temas en MP3 de manera anticipada, una serie de imágenes y las letras traducidas del inglés, hasta los 300 en los que han estimado un concierto en acústico privado

Project Claudia, que en un primer momento barajó ser llamado “The Claudia Project” en un claro homenaje al grupo The Alan Parsons Project, se ha rodeado de un amplio ramillete de colaboradores musicales para que sus canciones brillen. Así cuentan con Juan Cordero, en la producción y guitarras, con Fran Carreira en los teclados y el respaldo de Lucía Gonzalo, con el banjo y los coros. También se une Luis Delgado, con la zanfona, cántara de Oaxaca, así como Álvaro Romero con la flauta, gaita, dulzaina, Alberto Garralón, con intro ambiental, Txamy a la voz y, a mayores, Markfeel, a la guitarra eléctrica, Jesús Quintanilla, con trompeta piccolo y Neftalí Prieto, David Prieto, Nacho Morán, con guitarras eléctricas y Víctor Gutiérrez que toca percusiones. “Son colaboraciones de lujo que redondean este nuevo trabajo en el que hemos tratado de visualizar todo como “un ciclo”, enriqueciendo los temas y agrandándolos todo lo posible”, subrayan desde la banda.