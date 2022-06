Ya han terminado su formación y podrían marcharse, pero han decidido quedarse. Cinco médicos que han terminado este año su periodo de formación especialidad vía MIR en Zamora, han firmado este jueves los contratos que les unirán a Sacyl los próximos tres años. En el conjunto de Castilla y León, son 74 los médicos en total que se han adherido al Programa de Fidelización de Profesionales puesto en marcha por la Gerencia Regional de Salud para retener talento formado en los centros de la Junta de Castilla y León, cuyo nivel formativo es una de las claves del prestigio del sistema sanitario de la Comunidad.

Se trata de 57 plazas para facultativos que han realizado especialidades hospitalarias, 16 para Medicina de Familia y Comunitaria y una para Pediatría de Atención Primaria (ver cuadro adjunto con el desglose).

Objetivo: retener talento

Desde el Gobierno regional señalan en un comunicado recogido por Ical que la Consejería de Sanidad tiene el compromiso de proporcionar a los ciudadanos una asistencia sanitaria de calidad basada, entre otros factores, en la excelencia de sus profesionales. Por ello hay especial interés en la permanencia de los residentes formados en sus centros, mediante el desempeño de funciones asistenciales y labores de formación e investigación, que contribuyan al desarrollo de las competencias clínicas e investigadoras que todo especialista ha de adquirir a lo largo de su trayectoria.

Un Comité de Evaluación se ha encargado de la valoración de los residentes, teniendo en cuenta aspectos como su grado de implicación, trayectoria profesional y el mérito y capacidad demostrados durante los años de residencia, de manera que, tras la ordenación de los interesados conforme a esa puntuación, se ha realizado un llamamiento único en el que los facultativos que han querido han podido acceder a un contrato de tres años de duración, en el que un porcentaje de hasta el 25 por ciento de la jornada se podrá destinar a formación de posgrado e investigación.

Esa formación se hará bajo alguna de las siguientes formas:

Realización, de forma gratuita, de un máster o título propio de una universidad de Castilla y León (la posibilidad de realizarlo estaba asociada a la elección de plazas en Ávila, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, El Bierzo, Palencia, Segovia, Soria, Medina del Campo y Zamora)

Un diploma de especialización en salud pública; participación en un proyecto de investigación relacionado con su especialidad

Y realización de estancias formativas, dentro o fuera de España, relacionadas con su especialidad

La Consejería de Sanidad le ha dado tanta importancia a esta oferta que para definir las plazas en Medicina Familiar y Comunitaria se han determinado las necesidades asistenciales existentes una vez culminados los concursos de traslados, así como la toma de posesión de los profesionales que han superado el último proceso selectivo. En relación con el resto de las especialidades, las plazas han sido fruto de un estudio riguroso que ha identificado las necesidades existentes, así como las jubilaciones a corto y medio plazo, los contratos no elegidos por los residentes en la bolsa de empleo de 2021, o el número de egresados por especialidad.

En cuanto a los contratos de especialidades de enfermería, la Consejería de Sanidad ha decidido que, puesto que los residentes que finalizan en 2022 lo hacen el 24 de septiembre, los plazos del programa de fidelización serán diferentes al resto, y la oferta se publicará antes del día 9 de septiembre. Se les ofertarán también tres años de trabajo, con acceso a formación relacionada con su especialidad (máster o título propio), así como la participación en proyectos de investigación, el Diploma en Salud Pública, estancias formativas en centros de referencia y la suscripción gratuita al programa de formación ‘Atención Comunitaria’.

Las ocho plazas MIR vacantes en Zamora son ofertadas a extranjeros

Justo hoy también se ha conocido que el Ministerio de Sanidad ha incluido las ocho plazas vacantes de formación sanitaria especializada de Zamora con el fin de que puedan ser cubiertas con titulados extranjeros extracomunitarios. Se trata de las ocho plazas MIR de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

El Ministerio de Sanidad ha posibilitado esa solución al introducir una modificación del decreto de convocatoria, al indicar que "545 plazas podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España". El cupo de plazas para las personas que no sean titulares de una autorización para residir en España, estaba establecido en un total de 328 plazas, lo que representa el cuatro por cien del total de plazas ofertadas. Este cupo de plazas se agotó en el número de orden 6.286, quedando 525 aspirantes con un número de orden superior al mencionado que no pudieron formular solicitud electrónica de plaza.

El cupo se amplía ahora hasta el 10%. Soria, con 12 plazas y Zamora con 8 han sido las provincias de la comunidad con mayor número de plazas vacantes tras el proceso de adjudicación de plazas MIR.

Alfombra roja para los nuevos MIR

Este pasado martes, la gerente Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno fue la encargada de recibir a los nuevos sanitarios MIR que comienzan su formación en Zamora, la mayoría como médicos internos residentes, pero también como psicólogos clínicos y enfermeros especialistas en Salud Mental.

Llegados de los cuatro puntos cardinales, desde Canarias a Galicia, los nuevos MIR, PIR y EIR han elegido Zamora por distintos motivos, entre otros porque dentro de las opciones que les quedaban al pedir plaza, era el sistema sanitario con mejores referencias.

Los cuatro médicos que han elegido Zamora para especializarse en Familia fueron, sin duda, protagonistas del acto de bienvenida a los MIR celebrado el martes en el Complejo Asistencial de Zamora, ya que han sido los únicos que se han presentado a las 12 plazas que ofertaba la provincia.

Pero, ¿por qué el resto no elige Zamora?

En este artículo, tratamos de averiguar cuáles son los motivos por los que los MIR no eligen Zamora para la especialidad de Medicina Familiar después de que ocho plazas de las doce ofertadas quedaran desiertas. ¿Por qué la provincia resulta poco atractiva para los profesionales sanitarios?