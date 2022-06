El Ministerio de Sanidad acaba de incluir las ocho plazas vacantes de formación sanitaria especializada de Zamora con el fin de que puedan ser cubiertas con titulados extranjeros extracomunitarios. Se trata de las ocho plazas MIR de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

El Ministerio de Sanidad ha posibilitado esa solución al introducir una modificación del decreto de convocatoria, al indicar que "545 plazas podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España". El cupo de plazas para las personas que no sean titulares de una autorización para residir en España, estaba establecido en un total de 328 plazas, lo que representa el cuatro por cien del total de plazas ofertadas. Este cupo de plazas se agotó en el número de orden 6.286, quedando 525 aspirantes con un número de orden superior al mencionado que no pudieron formular solicitud electrónica de plaza.

El cupo se amplía ahora hasta el 10%. Soria, con 12 plazas y Zamora con 8 han sido las provincias de la comunidad con mayor número de plazas vacantes tras el proceso de adjudicación de plazas MIR.

En una semana se pondrá en marcha el proceso para que los interesados extracomunitarios puedan hacer efectivas sus preferencias y cubrir las plazas vacantes en Zamora.