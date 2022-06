Zamora recibe a los nuevos MIR con “alfombra roja”, ante la falta de médicos

La gerente Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno ha sido la encargada de recibir este martes a los nuevos sanitarios que comienzan su formación en Zamora, la mayoría como médicos internos residentes, pero también como psicólogos clínicos y enfermeros especialistas en Salud Mental.

Llegados de los cuatro puntos cardinales, desde Canarias a Galicia, los nuevos MIR, PIR y EIR han elegido Zamora por distintos motivos, entre otros porque dentro de las opciones que les quedaban al pedir plaza, era el sistema sanitario con mejores referencias.

Los cuatro médicos que han elegido Zamora para especializarse en Familia eran, sin duda, protagonistas del acto de bienvenida a los MIR celebrado este martes en el Complejo Asistencial de Zamora, ya que han sido los únicos que se han presentado a las 12 plazas que ofertaba la provincia.

Este diario tuvo ocasión de hablar con tres de ellos, todas chicas (hay también un varón). Lidia llega desde Cáceres. Eligió Familia porque “es una especialidad muy bonita, completa y muy necesaria en los tiempos que corren. Yo quería salir de Extremadura por probar cosas y sitios nuevos. Me han hablado muy bien del equipo de Atención Primaria aquí en Zamora y he decidió elegirla”.

¿Por qué quiere venir tan poca gente a ocupar estas plazas?. Pues nadie lo sabe a ciencia cierta: ”Yo creo que es un poco desconocida aquí. También ha estado muy castigada con la pandemia y eso ha propiciado que la gente haya decidido no cogerla”.

Elena Cabrera llega desde las Islas Canarias, concretamente de Lanzarote. “Elegí Primaria porque me parece una especialidad que engloba no solo la medicina o la enfermedad sino también al trato con las personas. Y elegí Zamora porque me habían hablado muy bien del lugar. Aunque no era mi primera opción, estoy muy contenta”. El clima es, de momento, lo que más extraña de su tierra en Zamora.

Andrea Hernández llega de muy cerca, de Salamanca. “Elegí Zamora por la cercanía y porque me hablaron muy bien de la unidad. Y también porque mi padre, Francisco Javier, que es médico de Primaria estuvo trabajando aquí y mi tía se formó como residente en el hospital de Zamora. Primaria es una especialidad general que engloba todo, es muy bonita y atiendes todo el espectro de la medicina. Era mi primera opción, de hecho.

Zamora tiene también su atractivo. Alba llega de la Ribeira Sacra, de Lugo, para hacer los dos años de EIR (enfermera interna residente) especialista en Salud Mental, “porque me hablaron muy bien del programa de Zamora, me gusta el enfoque comunitario que tiene”. Es la misma razón por la que ha elegido Zamora para el EIR el burgalés Manuel García, conocer “el trabajo que hacen aquí con respecto a otras provincias”.

Candela Serra Sánchez, de Alicante, es la nueva MIR de Cuidados Intensivos. “Zamora era lo que más me llamaba de las opciones que tenía. De momento la ciudad muy cómoda y el servicio de la UCI muy bien. No sé muy bien por qué la gente no viene a Zamora, quizá, de primeras, el destino no les llama”

Carlota Rojo Valdemoro procede de Valencia es MIR de Psiquiatría, “lo que más me gustaba en la carrera” y a la hora de elegir “hablé con un par de residentes, me gustó lo que me contaban” y optó por Zamora. Borja San Juan Martín de Tenerife, va también para Psiquiatra, su vocación: “Una vez terminadas la plazas en Canarias puse un poco al azar en la península y elegí Zamora”.

Luis Jiménez Jurado es sevillano, aunque hizo la carrera en Salamanca, y es MIR de Medicina Interna, lo mismo que Pablo Rodríguez López, de Oviedo, con familia en la provincia de Zamora.

La formación más personal, la gran baza de la sanidad zamorana

La gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno, acompañada entre otros por los responsables de formación sanitaria especializada de atención hospitalaria, Luis Miguel Palomar y Primaria, Noelia Díez Martín, animó a los jóvenes a aprovechar las posibilidades de formación personalizada que ofrece el hospital frente a centros más grandes y pidió a la vez una actitud positiva y de compañerismo a los nuevos doctores, enfermeras y psicólogos.

Ofreció para ello todos los recursos técnicos y dotaciones del hospital y de Primaria en una época de carencia de personal en la que es necesario desarrollar nuevas ideas. Ofreció también una formación de calidad. Señaló que la prioridad es la asistencia a los pacientes, pero, dijo, sin abandonar la docencia, uno de los pilares fundamentales de la institución.

La delegada de la Junta, Clara San Damián, confió en que algunos de los profesionales venidos de fuera arraiguen en Zamora, una provincia y una ciudad muy agradable para vivir. Son cuatro especialistas en Enfermería en Salud Mental, dos Psicólogos Clínicos, dos especialistas en Psiquiatría, otros dos en Medicina Interna, uno en Medicina Intensiva, otro en Radiodiagnóstico, otro en Traumatología, otro en Anestesia y uno más en Ginecología y Obstetricia, además de los cuatro de Medicina Familiar, que han ocupado un tercio de las plazas vacantes.