⏪ ¡Nadie ha podido con el ataque de Evenepoel en La Cruz de Linares! 😏¿Llega su tercera victoria?



⏪ Nobody has been able to stop Evenepoel's attack in La Cruz de Linares! 😏 Is his third victory coming?#LaVuelta23 pic.twitter.com/LDpjsiOdZ7